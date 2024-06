Desde el Partido Comunista (PC), en voz de su presidente Lautaro Carmona, abordaron la salida del militante Juan Andrés Lagos de la asesoría que realizaba a la Subsecretaría del Interior.

Recordemos que el dirigente comunista llegó a La Moneda en abril de 2022 y se dedicaba -entre otros- a elaborar minutas sobre contingencia para la repartición pública dirigida por el subsecretario Manuel Monsalve (PS).

Previamente, desde la oposición solicitaron en reiteradas ocasiones la salida de Lagos (PC) por declaraciones en tono del régimen de Venezuela y su presencia en una manifestación a favor del alcalde Daniel Jadue.

PC y salida de Juan Andrés Lagos del Gobierno

En una conferencia de prensa, Lautaro Carmona aseguró que conocieron la desvinculación a través de la prensa.

“Yo asisto un par de veces a la semana a la sede del Gobierno, la gente del Ministerio de Interior tiene mi teléfono y mi dirección, mi correo también y eran mecanismos que sirven para adelantar o intentar informar de algo que luego los medios tienen todo el derecho de preguntar”, comenzó diciendo.

Agregando que “el método me parece que no es el que me gusta tener (…) podrán haber diferencias, pero el procedimiento está hecho. Lamentablemente en este caso, debo decir, no es así, a pesar de todos los vínculos que yo tengo”.

“Todos saben que Juan Antonio Lagos es uno de los más importantes dirigentes nacionales del Partido Comunista (…) lo que había que evaluar era exactamente la misión que le encomendaba al Gobierno y, sobre esa base, tener juicio de evaluación profesional”, complementó Carmona.

Pese a lo anterior, dijo, “no conozco de ninguna evaluación negativa al respecto, que no sea de reiteradas campañas que ha hecho la derecha. No quisiera pensar que la derecha ganó porque no quisiera pensar que la derecha pudo influir a tal nivel”.

A diferencia de la polémica por la frase “barras bravas” del subsecretario Monsalve, el timonel del PC manifestó que “hoy no hubo esa diligencia para comunicarnos y qué estaba pasando, entonces nos tenemos que guiar por la prensa”.

“No hay el ánimo de escalar en una medida más no sé si más drástica o no, al revés, yo tengo la sana expectativa que frente a este diálogo a través de los medios (…) alguien haga una explicación”, cerró Carmona.