Este miércoles se confirmó la salida de La Moneda del militante del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, quien prestaba asesoría a la Subsecretaría del Interior que dirige el socialista Manuel Monsalve.

El dirigente comunista arribó a la repartición pública en abril de 2022, dedicándose principalmente a elaborar minutas sobre contingencia.

Recordemos que desde la oposición pidieron en reiteradas ocasiones su salida por sus polémicas declaraciones en torno al régimen de Venezuela y el crimen de Ronald Ojeda.

Asimismo, se le cuestionó su presencia en una manifestación en las afueras del Centro de Justicia en apoyo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Según fuentes de Palacio, no se trataría de una definición política, sino que sería un proceso normal de recambio en los equipos de trabajo de la Subsecretaría del Interior.

Esto último, tomando en cuenta que junto a Juan Andrés Lagos también dejaron su cargo los socialistas Carolina Garrido, quien era la jefa de la división de seguridad pública de la subsecretaría, así como Francisco Astudillo, encargado de la División de Gestión y Modernización de las Policías.

De hecho, en mayo pasado el propio Manuel Monsalve defendió a su asesor de las críticas, enfatizando en su rol que cumplía en la cartera.

“Yo entiendo que hay algunas personas que no le gustara Juan Andrés Lagos, no les caerá bien o simplemente no le gustará porque tiene una militancia del Partido Comunista, pero a los funcionarios se le tiene que juzgar, digamos, por sus obligaciones laborales”, señaló.

“Él no es un funcionario de planta del Ministerio del Interior, no es un funcionario a contrata del Ministerio del Interior. Él lo que hace es prestar servicio al Ministerio del Interior”, explicó Monsalve.

Sin embargo, otras fuentes señalan que el tema político sí influyó en su renuncia, especialmente por la presión que ejercieron personeros de Socialismo Democrático, ante el polémico perfil de Juan Andrés Lagos.

Una de sus últimas controversias, fue su presencia en la manifestación a favor de Jadue, tomando en cuenta que el jefe edilicio está acusado de estafa, cohecho y malversación.

Mencionar que Juan Andrés Lagos también se desempeñó como asesor en La Moneda durante el último gobierno de Michelle Bachelet.

Incluso, esa vez también dejó su cargo en noviembre de 2014 en el Ministerio del Interior, tras protagonizar una polémica con José Antonio Kast, al que insultó con duros epítetos luego que pusiera en duda una agresión que sufrió por parte de desconocidos.