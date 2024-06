En una entrevista, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desmintió el emplazamiento de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Mattei, quien aseguró haber entregado hace dos años los nombres de 75 delincuentes pertenecientes al crimen organizado y que no se había hecho nada al respecto. Monsalve afirmó que se tomó acción en el caso, con 11 personas condenadas y cuatro expulsadas, destacando la coordinación con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Asimismo, señaló que ninguno de los tres sospechosos por el crimen del teniente Ojeda corresponden a los nombres entregados por la edil, por lo que instó a dar a conocer cualquier información adicional relevante.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desmintió el emplazamiento realizado por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, el día de ayer. Cuando sostuvo que, hace dos años, le hizo entrega de los nombres de 75 delincuentes junto con la banda a la que pertenecían y no se hizo nada al respecto.

“Hace casi dos años pedí una reunión con el subsecretario Monsalve, le llevamos 75 nombres, con nombre y apellidos, dónde vivían, fotos, videos, todos ellos de personas que pertenecen al crimen organizado. No se ha hecho nada al respecto“. Estas fueron las palabras de la presidenciable de la UDI que hoy fueron categóricamente desmentidas por Monsalve.

Matthei, además, sostuvo que los presuntos detenidos en su comuna tendrían relación con el secuestro del teniente Ojeda y otros crímenes. “No vengan hoy día a pedirnos datos si igual no hacen nada con ellos”, sentenció.

“Respecto a que no hicimos nada, eso no es así. No quiero utilizar una palabra dura, pero eso es falso, porque efectivamente tomamos una acción”, aseguró hoy Monsalve en Cooperativa.

Además, explicó que se realizó un seguimiento del caso, el que conllevó a que 11 personas fueran condenadas y cuatro resultaran expulsadas: “Obviamente, cuántas personas están detenidas y cuáles son las condenas es una tarea que le corresponde al Ministerio Público, pero la gestión con el Ministerio Público se hizo, se puso a disposición (la información de Matthei), se le entregó a la Policía de Investigaciones, se pidió y se unificaron las investigaciones, se radicaron en una fiscalía y hay personas que fueron detenidas, que fueron procesadas y que fueron condenadas“.

Para dar cierre al tema, el subsecretario afirmó que ninguno de los tres sospechosos por el crimen de Ojeda corresponden a nombres entregados por la jefa comunal.

“Por lo tanto, si es que ella dice que tiene el nombre de alguien que participó y que no son estos tres, estos tres no están en el listado, tendría que darlo a conocer“, emplazó.