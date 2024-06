Cuando el reloj marcaba las 17:30 horas del martes, Matthei arribó a la Universidad del Desarrollo para participar de un homenaje del grupo Libertad y Desarrollo al expresidente Sebastián Piñera.

Rodeada de figuras internacionales como Luis Lacalle Pou, Iván Duque y Mauricio Macri, la jefa comunal no sólo apuntó a políticos, sino también a jueces y fiscales “que han actuado con debilidad frente al narco”. En ese contexto, señaló que “no sabemos si es debilidad o es porque están comprados o amenazados”.

Sus declaraciones fueron criticadas en masa desde el Gobierno. Carolina Tohá, Camila Vallejo y Luis Cordero fueron parte de los ministros que le respondieron con firmeza, asegurando que carece de las evidencias suficientes y que desprestigia a las instituciones chilenas.

Sin embargo, el emplazamiento del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue uno de los que generó mayor controversia. “La pregunta relevante, ya que la alcaldesa ha puesto el tema, es si ella está dispuesta a ordenar a su sector detrás de levantar el secreto bancario”, sostuvo.

Esta última medida, anunciada por Gabriel Boric en diciembre pasado en medio de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, no ha sido bien recibida por la oposición. En cambio, han privilegiado otras discusiones como la posibilidad de aplicar un test de drogas a todos los funcionarios del Estado, incluyendo al Presidente de la República.

Analistas coinciden en que, independiente de estas iniciativas específicas, Matthei busca adelantar la campaña presidencial y posicionarse en uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía: la seguridad.

Secreto bancario vuelve a cobrar protagonismo

Tras ser cuestionada por sus declaraciones, la probable candidata presidencial ejemplificó con el caso del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien se encuentra formalizado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.

“Nuestras instituciones no son ajenas a los problemas de Latinoamérica y la política chilena no ha sido impermeable a la intervención del narco. (…) No pretendan tapar el sol con un dedo”, publicó en su cuenta de la red social X.

Esta aclaración no dejó contento al subsecretario Monsalve, quien le pidió a Matthei que ponga los antecedentes, en caso de tenerlos, en manos de la justicia. Asimismo, la instó a alinear las fuerzas opositoras para aprobar el levantamiento del secreto bancario.

El pasado 10 de abril, la Cámara despachó al Senado un proyecto que establece normas para combatir la evasión y la elusión. Una de sus indicaciones incluía un procedimiento excepcional para avanzar en lo solicitado por Monsalve.

Algo similar busca la iniciativa de Inteligencia Económica contra el Delito, que incluso fue nombrada este lunes por el presidente Boric durante una actividad de la PDI. “Que expliquen por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario, que es fundamental para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas de crimen organizado”, expresó el mandatario.

Matthei vs. Monsalve

Las palabras del subsecretario produjeron un intenso debate político. De hecho, la propia Evelyn Matthei afirmó que hace casi dos años entregó información de seguridad a Monsalve, la que no habría sido acogida de buena manera.

“Le llevamos 75 nombres con nombre y apellido, dónde vivían, fotos y videos. Todo ello de personas que pertenecen a crimen organizado, los motochorros que le llamamos, puros venezolanos. (…) No se ha hecho nada respecto a esto”, afirmó la alcaldesa de Providencia.

Parlamentarios de oposición la respaldaron y cuestionaron a La Moneda. Por ejemplo, Henry Leal (UDI) indicó a BioBioChile que “no estamos disponibles para que cualquier autoridad del Estado, del gobierno de turno, tenga acceso a tus cuentas corrientes. Pero para perfeccionar el sistema, que hoy día ya existe, sí estamos de acuerdo”.

Por otra parte, pidió a la autoridad de Interior que impulsen un proyecto para aplicar el test de drogas a todas las autoridades del Estado. “Quien consume drogas las está comprando y está vinculado a un negocio ilícito. Entonces, subsecretario, lo emplazo a dar el ejemplo y partamos haciéndonos todos el test”, apuntó.

Por su parte, la diputada Sofía Cid (RN) comentó a este medio que “el emplazamiento que hace Monsalve no es más que tratar de empatar o intentar desviar la atención”.

“Desde la oposición no necesitamos emplazamientos para legislar en los temas que importan. De hecho, hemos sido quienes empujamos la agenda de seguridad en el Congreso, a la que se oponían los parlamentarios del Gobierno”, agregó la parlamentaria.

Quien defendió al subsecretario fue Jaime Sáez (RD), quien aseveró que “la derecha es buena exigiendo mayor garrote cuando se trata de reprimir a la población mediante el uso de las policías, pero generan todo tipo de excusas a la hora de fortalecer al Estado en su rol de inteligencia, prevención y fiscalización”.

En ese sentido, recordó el caso de los diputados Sergio Bobadilla, Christian Moreira y Bernardo Berger, quienes integran la comisión de Pesca de la Cámara y presentaron 211 indicaciones que habrían sido copiadas de un informe de la gremial Sonapesca.

“Está la posibilidad de pensar mal y creer que podría haber un financiamiento irregular”, opinó en conversación con BBCL.

La campaña que podría “socavar” las instituciones

De acuerdo a Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, las frases de Matthei pretenden potenciar al sector de cara a las elecciones municipales del próximo 27 de octubre.

“Son elementos de la campaña más dura, ya que también se enfrenta una competencia municipal. Me parece que hay un intento de colocar los temas de la seguridad y del narcotráfico de manera permanente como elementos de campaña”, dijo en conversación con BBCL.

En tanto, Mario Herrera, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, cree derechamente que esto responde a una intención de mostrarse como abanderada presidencial de Chile Vamos.

“Es una estrategia de campaña para tratar de posicionarse en los temas de contingencia. Sin embargo, esto termina siendo contraproducente para ella por dos razones. Primero, porque engancha con Monsalve, quien aparece como una especie de fusible dispuesto a debatir púbicamente con ella”, estima.

Según el experto, la ciudadanía valora sobre todo la gestión municipal de Matthei al mando de Providencia, pero pierde terreno al involucrarse en peleas políticas.

En segundo lugar, considera que la jefa comunal “se mete en una discusión que entrampa a su propio sector. La oposición ha logrado empujar los temas de seguridad dentro de la agenda, pero no el secretario bancario. Este es uno de los temas que genera más divisiones y es lo que está aprovechando Monsalve”.

Por otra parte, los analistas consideran que las declaraciones de Matthei podrían “socavar” las instituciones del Estado, sobre todo después de sus últimos dardos al Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Nosotros estamos dispuestos a levantar el secreto bancario, pero no se lo vamos a dar a un director del SII que puede hacer lo que quiere y que, si no hace lo que le gusta al Gobierno, lo remueven”, fustigó este lunes.

Al respecto, Herrera advierte que “politiza ciertas instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, que uno siempre clasifica como más de Estado que políticas. Siembra la duda sobre instituciones que normalmente tienen una valoración neutra o positiva por parte de la ciudadanía”.

Duval complementa que “el tono de las declaraciones puede afectar a las instituciones si estas se realizan de manera constante. Si fue sólo una declaración, hay un daño, pero es más controlable que en otro casos”.