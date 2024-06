Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la PUC, apoya revisar los convenios con Israel, resaltando la necesidad de evaluar caso por caso para no perjudicar a los más pobres. La controversia surge en medio de las protestas estudiantiles pro Palestina en su casa de estudio. Chomalí, de forma categórica, rechazó la violencia en la resolución de conflictos en esa zona de Medio Oriente.

El 25 de octubre de 2023, monseñor Fernando Chomalí (67) se transformó en el arzobispo de Santiago, y junto con ese nombramiento, el Papa Francisco lo designó Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica (PUC).

Por esta razón, Chomalí conversó con Radio Bío Bío durante la presentación del documento “Fui forastero y me recibieron”, que aborda la situación migratoria en Chile, respecto a una de las polémicas que está golpeando las universidades en el mundo: cortar relaciones con Israel.

Frente a esta polémica, el arzobispo de Santiago y Gran Canciller “agradeció” que los estudiantes tengan interés por lo que pasa en todas partes del mundo y en especial en un lugar que está “martirizado”. Afirmó que el debate simplemente demuestra que es una comunidad universitaria viva que ve más allá de sus fronteras.

En esta línea, abiertamente expresó su apoyo a la revisión de los convenios institucionales con Israel, una cuestión que ha generado controversia entre los estudiantes y autoridades de la universidad. “Hay que ver caso a caso”, señaló, subrayando la importancia de no afectar a los más pobres que pudieran beneficiarse de programas financiados o colaborativos con el Estado judío.

La revista Realidad y Perspectivas, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, destacó en su último número el fenómeno global de los “acampes” estudiantiles en solidaridad con Palestina, por la situación en la Franja de Gaza. Este movimiento, iniciado en universidades de Estados Unidos, se ha extendido a Europa, Oceanía y finalmente a Chile, impactando fuertemente a la Universidad de Chile y a la PUC.

En esta última casa de estudio, la Organización de Solidaridad con Palestina, con el apoyo de la Federación de Estudiantes (FEUC), ha exigido terminar con los convenios institucionales con Israel desde 2016, argumentando que estos van en contra de la “moral y los valores” de la universidad.

La postura de Chomalí

Consultado sobre los movimientos estudiantiles pro Palestina y los llamados a romper relaciones con universidades israelíes, Chomali no descartó la posibilidad, enfatizando que “hay que ver las consecuencias, especialmente para los más pobres”.

Chomalí argumentó que la ruptura de ciertos convenios podría tener consecuencias negativas para sectores vulnerables: “si la facultad de agronomía tiene un convenio para mejorar los cultivos en Chile, que beneficia a los más pobres, romperlo sería castigar a personas que no tienen nada que ver con el conflicto (…) no me parece razonable”.

El arzobispo hizo un llamado a abordar estos temas “a la luz de la razón”, evitando el emotivismo y la pasión que pueden generar respuestas irracionales y violentas. Enfatizó la necesidad de un “corte radical a la violencia”, especialmente en contextos donde hay niños inocentes involucrados.

Reacción estudiantil

La presidenta de la FEUC, Catalina Jofré, expresó su satisfacción ante las declaraciones de Chomalí: “Nos alegra profundamente escuchar que el arzobispo esté de acuerdo con revisar los convenios, que efectivamente no traen cosas positivas”. Jofré instó al rector Ignacio Sánchez a escuchar las demandas de los estudiantes y disolver estos acuerdos con Israel.

La controversia del lienzo

El arzobispo de Santiago también se refirió al polémico lienzo colgado en la Casa Central de la Universidad de Chile, que mostraba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, besando a la rectora Rosa Devés, con la frase “a romper la relación sionista”. Para Chomalí, este tipo de manifestaciones “no aporta nada a la solución del problema”, pero reconoció el derecho de los estudiantes a reflexionar y ser escuchados en las universidades.

En una reciente liturgia ecuménica por Palestina, celebrada en la Catedral Metropolitana de Santiago y con la presencia de autoridades de gobierno como la canciller (s) Gloria de la Fuente y la ministra de OO.PP. Jessica López, Chomalí criticó el negocio de las armas: “El hombre no ha sido capaz de detener el negocio de las armas, el negocio más espurio de todos los negocios, porque genera muerte y lo hace descaradamente, además, en nombre de la paz”.