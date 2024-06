La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, se refirió al lienzo que fue colgado el fin de semana en el frontis de la Casa Central, que decía: “A romper la relación sionista, 76 años de colonización, 80% de la población desplazada, 40.000 muertos en 8 meses”.

Este mensaje iba acompañado de un dibujo donde aparece Devés recibiendo un beso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Recordemos que a fines de mayo, el Consejo Universitario de la Universidad de Chile decidió no terminar los convenios con instituciones académicas de Israel, pese a las fuertes presiones de los estudiantes, quienes han amenazado con ocupar varias facultades en apoyo a Palestina, en medio del conflicto en la Franja de Gaza.

El lienzo fue criticado por ministros de Estado, entre ellos, la líder de la cartera de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien a través de redes sociales envió un abrazo a la rectora Devés y dijo que “el recurrir a caricaturas sexistas es agotar la posibilidad del debate, debate que caracteriza a la @uchile y apertura que siempre ha mostrado la dra. Devés”.

En una carta enviada a El Mercurio este martes, la ComunidadMujer manifestó “su repudio ante la colocación de un lienzo vergonzoso y sexista en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile el 8 de junio de 2024. La imagen en dicho lienzo pretende agraviar a la rectora de la Universidad, Rosa Devés, ejemplo de valentía, capacidad de diálogo y respeto a las ideas”.

“A comienzos de año, ComunidadMujer reconoció su excelencia profesional y humana con un premio a su trayectoria, y consideró a la primera mujer rectora de la Universidad de Chile como un ejemplo e inspiración”, añadieron.

En el escrito firmado por la presidenta del Directorio, María Olivia Recart, y la presidenta ejecutiva, Alejandra Sepúlveda, precisaron que “ante una intervención pública injuriosa, debemos afirmar una vez más nuestra admiración a su figura y nuestro convencido apoyo a su trayectoria y gestión”.

Rectora de la Universidad de Chile y polémico lienzo

Frente a esta situación, Devés dijo que espera “que quienes colocaron ese lienzo aprendan de esto, que no es la forma de expresar las ideas, menos en una universidad pública como la nuestra, una casa que es patrimonial (…)”.

“Nosotros tenemos un ‘acampe’ en la Casa Central, desde el 15 de mayo. Yo he hecho varias declaraciones, he ido explicando a lo largo de esta semana lo que ahí está ocurriendo. Y lo que tenemos con los estudiantes es una diferencia respecto de los convenios, de si deben revocarse o no los convenios con las universidades de Israel (…)”, indicó la rectora.

En esta línea, Devés dijo que si bien “compartimos la visión respecto de la masacre en Palestina, que eso debe terminar, que los derechos humanos deben respetarse”.

“Pensamos que romper con las universidades donde generalmente están las disidencias, es en las universidades donde están las voces críticas de distintos países, es algo que no debe ocurrir”, precisó la autoridad.

Devés cree que “la reflexión que se ha dado estos días en el país, respecto de aquel lienzo, ha sido muy importante. Vamos a tener que seguir reflexionando sobre eso”.

Respecto a si se tomarán medidas al respecto, la rectora dijo que “no necesariamente”.