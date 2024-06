Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El canciller Alberto van Klaveren abordó los cuestionamientos de algunos parlamentarios del Partido Comunista (PC) tras las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre Venezuela, donde señaló que las instituciones en el país liderado por Nicolás Maduro están deterioradas. Desde el PC criticaron estas afirmaciones indicando que no ayudan a las relaciones entre Estados y que la colectividad ha sido respetuosa de no opinar sobre los procesos internos de otros países, especialmente Venezuela. Van Klaveren mencionó que la política exterior la conduce el Presidente y destacó la importancia de las definiciones que toma el Ejecutivo, resaltando que las opiniones son respetables y que no es práctica hacer un llamado al orden al PC.