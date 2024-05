El primer ministro británico, Rishi Sunak, ofreció “disculpas inequívocas” y “de todo corazón” tras la publicación de la investigación que concluye que las autoridades británicas encubrieron deliberadamente entre 1970 y 1991 que más de 30.000 personas contrajeron VIH y hepatitis como consecuencia de las transfusiones con sangre contaminada, de las cuales unas 3.000 han muerto ya.

“Quiero pedir disculpas inequívocas y de todo corazón por esta terrible injusticia, por las consecuencias devastadoras y demasiado a menudo fatales que esto ha tenido en tantas vidas, por la mala gestión de la respuesta a los casos de sida y hepatitis en víctimas de la sangre infectada”, declaró Sunak desde la sede de la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento británico.

Además pidió perdón por “el reiterado rechazo del Estado y de nuestros profesionales médicos a reconocer el daño causado” y por “el fracaso institucional al enfrentar estos fallos y, peor, la negación e incluso el intento de encubrimiento”.

Igualmente se disculpó por el “la desastrosa tardanza de una investigación pública”. “Esta es una disculpa del Estado a todas y cada una de las personas afectadas por este escándalo”, añadió.

“Hoy es un día de vergüenza para el Estado británico”, comenzó su intervención. “El informe demuestra un fracaso moral de décadas en el corazón de nuestra vida nacional, del Servicio Civil del Servicio Nacional de Salud, de los ministros de los sucesivos gobiernos, a todos los niveles”, reconoció.

Los responsables que ocultaron el escándalo “han fallado a este país” y han provocado una “calamidad” que “hace temblar a nuestra nación en lo más profundo”. “Se sabía que eran partidas contaminadas”, pero “se ignoró reiteradamente”, reconoció.

Prime Minister Rishi Sunak speaks directly to victims and their families on the infected blood scandal. pic.twitter.com/zrwTpSquYq

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 20, 2024