El tenista español Rafa Nadal completó este lunes su primer entrenamiento en la pista central Philippe-Chatrier de Roland Garros, donde 6.000 personas han aclamado al ganador de 14 títulos del ‘grande’ parisino en su regreso al torneo.

El balear, que viajó a París este mismo lunes, fue vitoreado por los aficionados presentes en el recinto en su salida a la pista principal del certamen francés, que pisó por primera vez desde el 5 de junio de 2022, cuando levantó su última ‘Copa de los Mosqueteros’ al vencer en la final al noruego Casper Ruud.

Junto a Marc López y Vivien Cabos, Nadal, que dentro de unas semanas cumplirá 38 años, completó un entrenamiento de una hora y media en el que no forzó demasiado, mientras Carlos Moyá y Gustavo Marcaccio observaban la sesión. El techo de la Philippe-Chatrier refugió al de Manacor de la lluvia con la que sorprendía París.

Una lesión negó al ganador de 22 títulos de ‘Grand Slam’ la posibilidad de luchar por el título en 2023, y este año espera poner fin a su ausencia en los últimos dos cursos, aunque todavía no ha confirmado su presencia. En este 2024, ya adelantó que esta podría ser su última temporada en activo.

This entry felt for me like a Grand Slam victory. Tried my best to hide the tears of joy by seeing Rafa back in this place after all he has been going through. Thank you for everything campeón 👑 pic.twitter.com/J6t5itI7CT

— rafael_nadal_by_hippo (@rnbyhippo22) May 20, 2024