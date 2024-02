"No comparto que él haya mirado por Chile y su futuro. No. Él miró por él y por sus negocios", aseguró Daniel Jadue respecto del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista) criticó las palabras que emitió el Presidente Gabriel Boric durante el funeral del expresidente Sebastián Piñera, y aseguró que hubo “un exceso de blanqueo” por parte del Mandatario.

Cabe recordar que durante el velorio de Piñera, Gabriel Boric aseguró que “como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”.

Al respecto, el jefe comunal de Recoleta, aseguró en The Clinic que “no participo ni estoy de acuerdo con las palabras del Presidente que me parecieron absolutamente un exceso. Un exceso de blanqueo, muy en línea con lo que ha tratado de hacer la derecha con un aprovechamiento político vergonzoso en la muerte del expresidente”.

De igual forma, criticó las “las lágrimas de cocodrilo” que se dieron desde el fallecimiento de Sebastián Piñera, “de gente que siempre lo odió, de gente que siempre le trató de hacer daño y que ahora aparecen como sus principales seguidores y defensores de su legado. Tengo una distancia brutal de aquello”.

Daniel Jadue aprovechó la oportunidad de reiterar el “respeto al duelo familiar” y lamentó la muerte de Sebastián Piñera, y aseguró que eso le impide “recordar con mucha franqueza el rol del presidente Piñera en la historia de Chile”.

“No comparto que él haya mirado por Chile y su futuro. No. Él miró por él y por sus negocios“, aseguró el alcalde comunista.

En otro momento de su conversación The Clinic, Daniel Jadue aseguró que no tiene claro cuál es su futuro político, considerando que por ley ya no puede volver a postularse a alcalde de Recoleta. Está completando su tercer período.

“Estoy a disposición de lo que me pida la ciudadanía”, aseguró Jadue y agregó que el partido “sabrá ratificar lo que la ciudadanía haga sentir, porque los liderazgos los escogen los pueblos, no los partidos“.

No obstante, puso en duda si participaría nuevamente en una primaria, ya que asegura que están mal diseñadas.

“Permite que un sector se meta a la primaria del otro sector a definir con quién quiere competir”, aseguró Daniel Jadue.