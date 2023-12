La expresidenta Michelle Bachelet realizó una dura crítica al Partido Republicanos, por fracasar en generar un texto constitucional de consenso, considerando que ellos tenían a 22 de los 50 integrantes del Consejo Constitucional.

Las palabras de la exmandataria se dieron en el seminario “¿Y ahora qué? Perspectivas para la democracia”, organizado por Horizonte Ciudadano y Rumbo Colectivo.

En su primera intervención pública luego del plebiscito, Michelle Bachelet recordó que advirtió a los consejeros.

“Les dije a los consejeros, que sabía que se iban a ver tentados por tener un modelo de ustedes, si ustedes no son capaces de esto, van a demostrar que no tienen ni una capacidad de gobernar. Porque gobernar es la capacidad de convocar a la mayoría tras un objetivo común”, aseguró la ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Eso sí, Michelle Bachelet hizo hincapié en que los acuerdos deben ser de cara a la ciudadanía.

“Cuando hablo de acuerdos, no me refiero a la “cocina” ni a soluciones mágicas de espalda a la ciudadanía, pero tampoco significa un consenso ilusorio en todos los temas, o la superación de todas las diferencias. Tenemos que recuperar el sentido civilizatorio de la palabra acuerdo”, resaltó Michelle Bachelet.

Sobre el mismo punto, insistió en que “gobernar es la capacidad de llegar a acuerdos y el que no los promueve o logra, no tiene la capacidad de ser Gobierno”.

Además de la crítica al Partido Republicano, Michelle Bachelet criticó a la derecha que se ha opuesto, y sigue oponiéndose, a las reformas que impulsa el gobierno de Gabriel Boric, sobre todo en materia económica y de pensiones. Aseguró que no están los tiempos para “gustitos políticos”.

“Las declaraciones de la derecha que señalan que, y voy a citar, ‘la oposición no deberá ceder ni un centímetro a las reformas del Gobierno’, término de la cita, a mi juicio hacen daño. Y no hacen daño al Gobierno, sino que hacen daño a las personas. A quienes ya no pueden seguir esperando que sus problemas urgentes se resuelvan”, dijo la expresidenta.

Y agregó que “no están los tiempos, yo diría, para darse gustitos políticos. Bueno, nunca están los tiempos para darse gustitos políticos”.

Pero eso no fue todo, ya que durante su intervención defendió la gestión de Gabriel Boric y aseguró que no es correcto concluir “que se ha consolidado la constitución de 1980”.

“Muchos de los problemas que hoy enfrentamos en nuestro país no son, como muchos nos quieren hacer creer, responsabilidad exclusiva de este gobierno, porque el país no se inventa cada cuatro años ni se refunda con cada elección, y muchos de los problemas que hoy enfrentamos son de arrastre. Otros son globales o estructurales”, aseguró la exmandataria.