En abril del año pasado, en su primera visita a la región de Coquimbo y ante la consulta de Diario El Día, el presidente Gabriel Boric no titubeó en entregarle su total respaldo a la gobernadora Krist Naranjo frente a las acusaciones de acoso y maltrato a funcionarios que, por esos días, caían sobre la autoridad regional.

“¿Qué autoridad actualmente no tiene alguna crítica? Quienes estamos en el servicio público nos encontramos expuestos a los ataques, pero tenemos que ser capaces de responder de modo transparente ante ellos”, afirmó.

Como si esto no fuese suficiente, el mandatario reiteró su apoyo a Naranjo porque la ciudadanía la eligió y, por lo tanto, trabajaría para empoderarla en su cargo.

Sin embargo, algo pasó, pues la relación se quebró. Es así como meses después, mientras se realizaba una actividad en La Moneda, Boric rechazó sacarse una fotografía con ella, lo que fue leído como un “desaire” por la gobernadora.

“No solo me faltó el respeto como mujer y como autoridad tan electa como él, sino que también a los cerca de 800 mil habitantes que represento”, señaló la líder regional.

En esta línea, complementó que las diferencias van a existir siempre en el escenario público y, por ello, los políticos deben estar abiertos al diálogo, sobre todo la máxima autoridad nacional.

“Y es una mala señal que no lo haga. Al Presidente le solicito respeto, particularmente cuando habla de democracia y gobierno feminista, esto no puede volver a pasar”, manifestó Naranjo.

Naranjo dice que se enteró “por la prensa” de visita de Boric

Pues bien, al parecer por las últimas palabras de la misma autoridad, la comunicación no solo continúa quebrada, sino que es inexistente.

De hecho, consultada por su supuesta nueva llegada a la zona, dijo que ni siquiera ha sido informada oficialmente.

“Como primera autoridad regional no me han dicho nada acerca de la visita del Presidente a la región. Solo me he enterado a través de las informaciones que han salido en la prensa. Esto, lo considero lamentable, por cuanto soy la gobernadora y por un tema de deferencia republicana, uno espera que le avisen o, a lo menos, me llegue a alguna invitación”, sostuvo Naranjo.

No obstante, añadió que igualmente tiene expectativas respecto al arribo del mandatario y es así como espera que traiga buenas noticias, pero, sobre todo, que cumpla con lo que le prometió a los habitantes de la región.

“Como lo es la licitación del tranvía entre La Serena y Coquimbo, más recursos para seguridad, para la sequía, para la reactivación económica, además de mayor inversión para sus servicios”, aseguró la gobernadora.

En esa línea, agregó que en la presentación del presupuesto para el próximo año no nombró en casi nada a la zona.

“Tampoco habló sobre la descentralización, temática que comprometió fortalecer en su campaña. Actualmente, nuestra región no tiene convenios investigados por fundaciones. Es una de las pocas a nivel país, por lo que esperamos que su llegada sea con disposición positiva y con recursos concretos”, concluyó.

Cabe recordar que el Presidente realizaría una visita de tres días a la región durante esta semana y a pesar de que todavía no se ha dado a conocer cuál será su agenda oficial, una de las temáticas a tratar sería la recuperación de espacios públicos y la escasez hídrica.