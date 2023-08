El exministro e histórico miembro del PPD, Francisco Vidal, se refirió al escenario que está viviendo actualmente el gobierno a raíz del Caso Convenios, y a las solicitudes de la oposición por cambios en el gabinete.

En diálogo con Radio Infinita, el exsecretario de Estado dijo que el oficialismo vive un momento complejo y que “el gobierno requiere un momento de reflexión y el Presidente, después, un momento de decisión”.

Respecto a las presiones para que pida la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, Vidal recalcó que “si el Presidente cede con Jackson, “la derecha se va a ir sobre (Carlos) Montes y después habrá una lista, pero hay que entender el contexto, este gobierno es el más transformador del poder y la sociedad chilena desde 1990”.

“El día en que la oposición le diga al gobierno que no se sentará a legislar mientras no echen a un ministro, bueno, se acaba la República, así de simple”, precisó el militante del PPD.

Francisco Vidal: “Después no aleguen de que el Presidente de la República sea Kast”

Vidal fue crítico sobre cómo ha gestionado el gobierno el Caso Convenios y la crisis de seguridad en el país, señalando que “la gente que llegó con el Frente Amplio a La Moneda y a los ministerios se dio cuenta que gobernar es muy distinto a hacer un punto de prensa en la Cámara de Diputados o en una asamblea universitaria”.

“Mientras la izquierda no entienda que la seguridad ciudadana es de las políticas más progresistas que puede haber (…) y eso implica legislación más firme en seguridad, implica respaldo a Carabineros y la PDI, implica fortalecimiento en la Fiscalía (…)”, destacó el exministro.

En esta línea, Vidal cree que “le falta al activo de la coalición tener más conciencia de que si las cosas no cambian, si no se rectifica, si uno no se hace cargo de las demandas más sentidas de la ciudadanía, que después no aleguen que el Presidente de la República sea José Antonio Kast”.