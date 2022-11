El diputado independiente Francisco Pulgar confirmó este miércoles que fue expulsado de la bancada del Partido de la Gente.

Según un registro audiovisual de 24 horas, el parlamentario dijo desde el Congreso Nacional que “en mi condición de independiente en la bancada del PDG he sido expulsado”.

Incluso el legislador señaló que esta determinación se tomó “aplicando un reglamento interno de ellos, pasando a llevar e incumpliendo el artículo 43 del mismo reglamento, donde da cuenta que para que un miembro sea expulsado tiene que existir unanimidad, eso no se cumplió”.

Recordemos que esto se da luego que algunos diputados del PDG respaldaran a Vlado Mirosevic y se descolgaran de sus otros colegas de bancada. En concreto, Francisco Pulgar, Rubén Oyarzo y Karen Medina, respaldaron al diputado del Partido Liberal.

Esto llevó a que la jefa de bancada de esta coalición, Yovana Ahumada, tomara la decisión unilateral de suspender de todas las comisiones a estos parlamentarios.

Incluso el excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, pidió duras sanciones contra los diputados que votaron por Vlado Mirosevic para ser presidente de la Cámara Baja.

“¿Cómo llegamos a cometer este error? Todo el PDG tenía claro que no se podía votar por Vlado ‘Humbertito’ Mirosevic, porque él es ‘octubrista’, él validó la violencia, estuvo por la plurinacionalidad, estuvo por regalarle Arica a los incas”, aseguró Parisi.

Pulgar también indicó que “desde un principio dije que iba a respetar un acuerdo y nunca me iba a sumar a votaciones en bloque. Eso me dijeron que sí me lo iban a respetar, pero el tiempo dijo otra cosa”.

El parlamentario confesó además que esta expulsión se da tras la “petición del diputado Roberto Arroyo”, realizada el lunes pasado.

“Hizo una solicitud de expulsión hacia mi persona, tema que nunca me fue notificado, esto lo acabo de saber”, agregó Pulgar.

Pese a que el diputado dijo que “es un hecho lamentable”, recalcó que esto “no me coarta seguir trabajando en esta Cámara”.

Según consignó La Radio, desde la bancada del PDG no harán una declaración sobre la expulsión de Pulgar.

Además, se informó que la votación que definió esto fue 5 a 3, porque el diputado Rubén Oyarzo estaba inhabilitado por encontrarse previamente suspendido por faltas al reglamento.