Suspensiones y expulsiones, ese es el ambiente que hoy se vive al interior de la bancada de diputados del Partido de la Gente, luego que no se lograran alinear en la votación que dejó a Vlado Mirosevic (PL) como presidente de la Cámara.

En concreto, Francisco Pulgar (IND), Karen Medina y Rubén Oyarzo respaldaron al parlamentario oficialista, mientras que Gaspar Rivas salió de la Sala.

Pulgar, quien este miércoles fue expulsado de la bancada del PDG, se refirió a esta situación y señaló que él fue “un diputado invitado por parte de los diputados y diputadas PDG para poder constituir esta bancada”.

Así también explicó que se le notificó “en una reunión, donde se me aplica un reglamento que contraviene uno de sus artículos, que es el número 43, pero más allá de eso, la decisión tomada por la jefa y subjefe de bancada, a mí se me expulsa por no alinearme con el voto de la bancada”.

Incluso mencionó que sus colegas “Oyarzo, Karen Medina y Gaspar Rivas, lo más probable es que corran la misma suerte de ser expulsados de la bancada del PDG e independientes”.

En tanto, Medina dijo que “la disposición de la jefatura no es a dialogar, por lo tanto, como reflexión mía, estoy evaluando salir del partido y salir de la bancada”.

Cabe recordar que la jefa de bancada del PDG, Yovana Ahumanda, tomó la decisión unilateral de suspender de todas las comisiones a los diputados que votaron por Vlado Mirosevic.

Los diputados además reclaman que Pulgar fue echado fuera de reglamento, ya que por mayoría simple, y el reglamento dice que tiene que ser por unanimidad. En específico, el artículo 43 dice que: “la expulsión de un miembro de la bancada se ha de producir por unanimidad de los miembros restantes”.

“Un estilo autoritario”

Por su parte, el diputado Rivas dijo que “es un estilo autoritario, arbitrario, que está pasando por encima incluso del propio reglamento que la bancada tiene. Está inventando sanciones que no existen”.

“Todos sabíamos cuál era el planteamiento de la militancia, lo cual en todo caso no era vinculante para el diputado Pulgar, puesto que él no es militante. En lo personal yo decidí no votar por ninguno de los candidatos, ni el diputado (Víctor) Pino, ni el diputado (Miguel Ángel) Calisto, ni el diputado (Vlado) Mirosevic”, comentó Rivas.

Incluso el legislador aseguró que esta tarde conversará por teléfono con el excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi, quien recordemos pidió duras sanciones contra los diputados que votaron por Vlado Mirosevic para ser presidente de la Cámara Baja.

“Yo tengo un mensaje de WhatsApp de Franco Parisi que me pedía que yo lo pudiera llamar urgente. No he podido hacerlo, porque no hemos tenido descanso. Tengo pendiente llamarlo”, comentó el parlamentario.

Crisis en el PDG

El diputado Rubén Oyarzo reveló que está “reflexionando seguir en el partido. El trato que se nos ha dado ha sido indigno. Nos han removido de todas nuestras comisiones. Yo estoy orgulloso de ir a la comisión de Bomberos, para mí no es un castigo, al contrario, todas las comisiones son importantes”.

“Estoy en reflexión, estoy pensando seriamente en renunciar al partido, y efectivamente renunciar a la bancada del Partido de la Gente”, reiteró el congresista.

En esta línea, Oyarzo dijo “que la jefatura de bancada está actuando de forma matonesca, está actuando de forma dictatorial, autoritaria, y sin diálogo, ni siquiera con ganas de colaborar para poder arreglar estos asuntos”.

“Hago un llamado a la jefatura de bancada a que recapacite, que piense todo el daño que está haciendo, y que empecemos a trabajar para la gente, para la ciudadanía, que fue lo que se nos mandató el 11 de marzo cuando llegamos a jurar acá”, añadió el diputado.

Oyarzo también se refirió a la solicitud que hizo a la Comisión de Ética, para que sancione a su colega del PDG, Gloria Naveillán, tras sus dichos sus dichos luego que el diputado Vlado Mirosevic saliera electo como presidente de la corporación.

“La diputada Gloria Naveillán está siendo premiada con comisiones, está siendo premiada con sus dichos que le faltaron el respeto a mí en lo personal, a mi familia, y a diputados acá presentes”, apuntó el parlamentario.

Recordemos que la exdiputada republicana calificó como “asqueroso” el lobby del Gobierno, asegurando que se ofrecieron cargos públicos a familiares, sacar de problemas judiciales a diputados, urgencias a proyectos y presidencias en comisiones.

Pero en su declaración, la diputada criticó a Oyarzo, asegurando que su esposa trabaja en el Gobierno y que esto explica el voto del diputado.