Chile fue elegido este martes como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Costa Rica fue otro de los seleccionados, y junto a nuestro país se impusieron a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe.

La candidatura chilena obtuvo 144 votos, la costarricense 134 y la venezolana 88 en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas, que eligió en total a 14 nuevos miembros del órgano con sede en Ginebra para el periodo 2023-2025.

Venezuela, que se sienta actualmente en el Consejo, optaba a la reelección, pero numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido votar en su contra por el historial de represión del Gobierno de Nicolás Maduro.

Recordemos que la canciller Antonia Urrejola presentó en mayo pasado la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2023-2025.

En la instancia, participaron la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; la Embajadora de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez; y la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, entre otras autoridades.

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas. Está conformado por 47 estados y busca promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo.

Chile ha sido su miembro en tres ocasiones (2009-2011; 2012-2014; 2018-2020), se detalla en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores.

The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 14 members of the #HumanRights Council for the term 2023-2025 ➡️https://t.co/TAZ7ROnFhk

Algeria🇩🇿

Bangladesh🇧🇩

Belgium🇧🇪

Chile🇨🇱

Costa Rica🇨🇷

Georgia🇬🇪

Germany🇩🇪

Kyrgyzstan🇰🇬

Maldives🇲🇻

Morocco🇲🇦

Romania🇷🇴

South Africa🇿🇦

Sudan🇸🇩

Viet Nam🇻🇳 pic.twitter.com/Fwg5ZRx2Gs

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) October 11, 2022