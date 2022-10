Si bien desde el Ministerio Público no entregan detalles de su paradero, antecedentes recabados por El Día confirman su salida de Chile. Sin embargo, Fiscalía asegura que el estudiante está dispuesto a seguir entregando declaraciones para aportar en la investigación. En tanto, pese a que lleva más de 15 días desaparecido, no existirían razones para afirmar que el científico está muerto.

“Muchas gracias a todos los que han compartido esto hasta ahora, por favor sigan compartiendo. Dos semanas y todavía nada. Queremos desesperadamente que vuelva a casa”.

Publicado este jueves 29 junto a una foto del científico, este es el último tweet de Tabitha Marsh, hija de Thomas Marsh (61), astrónomo británico desaparecido el 16 de septiembre en el Observatorio La Silla.

Es que en un verdadero enigma se ha convertido la desaparición del científico, de quien se perdió todo rastro apenas dos días después de su llegada a Chile, junto a un asistente, estudiante de Doctorado, para realizar investigaciones en el observatorio ubicado en la comuna de La Higuera.

Efectivos del Ejército, la PDI y Carabineros, además de personal del Ministerio Público, participan, utilizando métodos de rastreo terrestre, aéreo y marino en la búsqueda del astrofísico británico, sin que hasta el momento haya mayores novedades del caso.

Entre los hechos que más han llamado la atención durante la búsqueda está el hallazgo de las llaves de la habitación que ocupaba Marsh, las que fueron encontradas en el trayecto hacia el observatorio donde trabaja el astrofísico.

Otro antecedente, recabado por El Día y que adquirió relevancia las últimas jornadas, es que previo a su desaparición, Marsh tuvo una fuerte discusión con el estudiante, el que -hasta el momento- solo ha sido considerado como testigo en el caso, según indicó el fiscal regional, Adrián Vega.

Si bien el persecutor no entrega detalles del lugar en que se encuentra el asistente de Marsh, fuentes de El Día confirman que ya habría salido de Chile. Eso sí, Vega asegura que el estudiante está dispuesto a seguir entregando declaraciones para aportar en la investigación.

“El testigo está disponible para todas las diligencias de la investigación, pero en relación a su ubicación, no la puedo señalar”, indica el fiscal.

Hasta ahora, no hay evidencias que involucren al joven de 23 años con la desaparición y presunta desgracia del académico, por lo cual no existe una investigación en su contra que lo obligue a mantenerse en Chile.

Desde el Ministerio Público han señalado que ha sido fundamental en la investigación, siendo el primero en informar de la desaparición del astrofísico y ha entregado importantes antecedentes.

Astrónomo cumple más de 15 días desparecido

Ya van más de 15 días sin rastros de Thomas Marsh ni mayores antecedentes que permitan establecer su desaparición y su paradero. A pesar de ello, según sostuvo Vega, no existirían razones para afirmar que Marsh está muerto y la búsqueda se realiza asumiendo que el astrónomo está vivo, sin descartar ninguna hipótesis y sin establecer plazos.

“La búsqueda continúa hasta que se agoten todas las posibilidades. Estos no son tiempos definidos y se analizará una vez que se agoten todos los medios y eso no ha sucedido. Entonces no se puede dar un plazo o una proyección del tiempo que estaremos en la búsqueda del ciudadano británico”, añade Vega.

Recordemos que tras informar de la desaparición de Marsh por ESO, se inició un amplio despliegue en la zona cercana a La Silla para dar con el paradero del astrofísico de la Universidad de Warwick (Inglaterra) especializado en la investigación de la acumulación y la evolución de estrellas binarias, así como en el perfeccionamiento de métodos de observación.

Sigue la búsqueda

El fiscal regional Adrián Vega señala que toda desaparición en sectores cordilleranos es de difícil pesquisa, por lo que se han desplegado todos los medios posibles, tanto humanos y tecnológicos, en relación con la búsqueda recorriendo los más de 300 mil hectáreas del recinto, un lugar con quebradas y cuevas que complejiza las labores.

Añade que los encargados del Observatorio Europeo Austral en Chile autorizaron de inmediato las investigaciones y han entregado apoyo logístico, como alimentación y alojamiento, a todo el personal que está trabajando en la búsqueda e investigación.

Mientras, el prefecto Carlos Albornoz, jefe de la Prefectura Provincial Elqui, explica a El Día que desde el primer momento en que fueron instruidos por el Ministerio Público han desarrollado diversas diligencias necesarias para la investigación dentro de las instalaciones del Observatorio Astronómico.

“Detectives de la Brigada de Homicidios La Serena, con peritos de distintas especialidades del Laboratorio de Criminalística Regional y Central, desarrollaron el análisis correspondiente en las dependencias del centro científico, inspección ocular del sitio del suceso, levantamiento de evidencias para los peritajes correspondientes. Además, desarrollamos el empadronamiento y toma de declaraciones al personal y pasajeros que ingresaron y salieron del recinto, durante los días de permanencia del astrónomo, que está desaparecido hace 15 días, y el levantamiento de las cámaras de seguridad”, añade el prefecto.

De forma paralela a la investigación y el trabajo científico-técnico se realiza la búsqueda por distintos grupos especializados de Carabineros y el apoyo del avión Vigía C-52 que cuenta con cámara térmica, sumando al grupo especializado del Ejército de Chile en labores de Alta Montaña, quienes han recorrido cada rincón para dar con alguna pista.

Todo junto con ejemplares caninos y sus guías, drones y otras tecnologías que permitan dar con el paradero del británico que hasta ahora ha resultado infructuosa.

Cabe señalar que se espera que la familia de Marsh llegue a la región durante los próximos días u horas, con la finalidad de acompañar el proceso de búsqueda del científico.