Este domingo se publicó la encuesta de Plaza Pública Cadem, que evidenció, entre otras cosas, que el 19% de los encuestados cree que el voto para el plebiscito de salida para la propuesta de una nueva Constitución es voluntario, y no obligatorio.

Cabe recordar que el proceso para cambiar de dirección ante el Servel ya terminó y puedes revisar el padrón electoral AQUÍ.

Cadem y voto obligatorio para el plebiscito

Este próximo 4 de septiembre, en Chile y extranjero, se realizará el plebiscito de salida para decidir sobre una posible nueva Constitución para el país.

El proceso de votación, según se estableció por ley, es de carácter obligatorio y no voluntario, como en otras ocasiones, o como piensa un 19% de los encuestados en el estudio de Cadem.

¿Qué pasa si no asisto a votar?

La misma encuesta Cadem, evidenció que el 30% de los encuestados cree poco o nada probable que la autoridad emita una multa o exija su pago, en caso no asistir a votar al plebiscito de salida.

Según lo dispuesto en la norma, para quienes vivan en Chile y no voten en el proceso del próximo 4 de septiembre, habrá una multa.

Esta última va desde 0,5 ($29 mil aproximadamente) hasta 3 Unidades Tributarias Mensuales ($174 mil aproximadamente), para las personas habilitadas.

¿Qué pasa si no puedo ir a votar?

Según lo informado por el Servel, las razones para excusarse ante la entidad, para no asistir a votar al plebiscito de salida para una posible nueva Constitución, son 3:

Estar en el extranjero el día del plebiscito. Estar enfermo, incapacitado o con problemas de salud comprobables que impidan acudir a las urnas esa jornada. Encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación.

¿Es obligatorio para los mayores de 60 años?

Por último, cabe destacar que existe una información en Internet que establece que la autoridad no multará a los mayores de 60 años que no asistan a votar o que no se excusen ante el Servel.

Esta última información es falsa y solo las tres causales son válidas para no asistir al proceso.