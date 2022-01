Diversas reacciones provocó el "portazo" de Gabriel Boric a un quinto retiro de las AFP. En las bancadas oficialistas del nuevo Gobierno no hay unanimidad al respecto, mientras que el diputado RN, Jorge Durán, aseguró que insistirá con un retiro del cien por ciento.

El presidente electo, Gabriel Boric, aseguró en entrevista con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, que su Gobierno no apoyará un quinto retiro de fondos de pensiones de las AFP.

Al respecto, el diputado socialista y miembro de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto, señaló que no es viable un nuevo retiro de los ahorros previsionales.

Según el parlamentario, el futuro mandatario “le puso una lápida” a los retiros previsionales, lo que sería una señal clara a las futuras bancadas oficialistas que respaldarán la decisión del próximo Gobierno.

“No hay que ilusionar a la gente con que pueda existir un proyecto de quinto retiro en el nuevo Gobierno”, sentenció.

Sin embargo, su postura no es compartida en su totalidad, incluso por sus propios colegas de bancada.

Ilabaca: “No cierro la puerta definitiva a los retiros”

El diputado PS, Marcos Ilabaca, afirmó que “siempre he señalado que es el Estado el que debe soportar e ir en ayuda de los ciudadanos en estos procesos de crisis económica, social y de salud”.

“Entiendo lo complejo que esto puede ser por las actuales condiciones económicas, pero estoy confiado que el gobierno de Gabriel Boric logré encontrar las fórmulas concretas que permitan ir en ayuda de los cientos de miles de familias chilenas que necesitan con urgencias estas ayudas”, agregó.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, aclaró que “de no ser posible esto, debemos evaluar las otras opciones. Por eso no cierro la puerta definitiva a los retiros, si es que no se logran soluciones económicas inmediatas por parte del Ejecutivo”.

DC coincidió con Boric y pide aprobar PGU

Desde la Democracia Cristiana, por otro lado, coincidieron con el presidente electo, pero apuntando además a la necesidad de aprobar la Pensión Garantizada Universal.

“Coincido con el presidente Gabriel Boric que este es el momento de fortalecer las pensiones de los chilenos y chilenas”, señaló el diputado Matías Walker.

“Tenemos que aprobar esta semana la Pensión Garantizada Universal de 180 mi pesos, para llegar posteriormente a los 250 mil pesos comprometidos en su programa presidencial, porque de lo contrario, un aumento de sólo 9 mil pesos en la Pensión Básica Solidaria es insignificante”, dijo.

“No es el momento de seguir disminuyendo los ahorros de las pensiones, por el contrario, tenemos que fortalecer el ahorro, el mercado de capitales y hacia ahí debe ir apuntada la nueva reforma previsional”, agregó.

Diputado Durán seguirá impulsando retiro del 100%

En el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, aseguró que continuará impulsando su proyecto de retiro del 100%.

“Lo que el presidente electo Gabriel Boric necesita entender, es que la crisis económica derivada por la pandemia no ha terminado, y que los fondos de pensiones son de los trabajadores y no del Gobierno de turno”, criticó.

“Seguiré impulsando con fuerza mi proyecto del retiro del cien por ciento de los fondos de pensiones, porque con esta señal que da el presidente electo, se hace evidente la intención del próximo gobierno de apropiarse de los fondos de pensiones”, concluyó.