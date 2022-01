"Esto no es un Gobierno cualquiera, su tarea es recuperar el crecimiento económico y el cambio con pocos recursos y maniobras", manifestó el exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, esta mañana tras el nombramiento de los 24 próximos nuevos ministros del gobierno de Gabriel Boric.

Esta mañana, el presidente electo, Gabriel Boric, dio a conocer sus 24 ministros de gabinete, quienes lo acompañarán el próximo 11 de marzo cuando asuma su cargo.

El gabinete quedó conformado en por 14 mujeres y 10 hombres donde destaca un profesor como ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la primera mujer en el Ministerio del Interior, la expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

En conversación con Radiograma de Radio Bío Bío, el exministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, se refirió al anuncio del presidente electo.

En la instancia opinó, “creo que es un buen gabinete, quedé sorprendido. Sin duda ha hecho un esfuerzo el presidente en incorporar aquellas fuerzas progresistas que no necesariamente lo acompañaron durante su campaña”.

A pesar de lo anterior, rectificó que “hay elementos que quedan veremos (…) La cantidad de independientes va a ser algo que se va a tener que ver, claramente el Congreso está empatado, y eso hará que los independientes tengan un rol clave. El esfuerzo de tener que escuchar a todas las fuerzas sociales será mayor, y contarán con pocos aliados. Ser independiente tiene un costo”.

Además, agregó que con respecto al nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda “será un súper ministro que tendrá que lidiar con la pandemia, y resolver las reformas comprometidas para avanzar en salud, terminar con las AFP, educación y equilibrar las finanzas y reducir la inflación. No me cabe duda que la mayoría de las decisiones se tomarán en su oficina”.

En tanto, por Izkia Siches indicó que es una buena decisión. Sin embargo, tendrá un fuerte trabajo en la coordinación de los sectores del gabinete. “Tendrá que resolver la seguridad, el tema de La Araucanía y la descentralización. Será intenso y es fundamental cómo trabaje con Mario Marcel”, señaló.

Para finalizar, Peñailillo sostuvo que, “esto no es un Gobierno cualquiera, su tarea es recuperar el crecimiento económico y el cambio con pocos recursos y maniobras. No he visto, desde el retorno a la democracia algo tan difícil, tendrán tensiones, pero él (Mario Marcel) con su trayectoria y experiencia nos llevará donde se controle y haya cambios de fondo”.

