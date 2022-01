Las perspectivas positivas del futuro gobierno de Gabriel Boric cayeron 9 puntos, según la última encuesta de Plaza Pública Cadem, donde un 46% cree que a Chile le irá muy bien/bien con la nueva administración.

Asimismo, un 33% (+6pts) piensa que le irá regular y 16% que anticipa que le irá mal o muy mal.

Estas cifras difieren con lo sucedido con los gobierno anteriores, donde por ejemplo en enero de 2014, 51% creyó que al país le iría muy bien con el nuevo gobierno de la presidenta Bachelet.

Mientras, en enero de 2018, un 58% creyó que a Chile le iría muy bien con Sebastián Piñera.

Respecto al futuro gabinete de Gabriel Boric, existe un alto desacuerdo a que sean personas con algún cargo político.

Así, por ejemplo, un 63% está en desacuerdo con que sean alcaldes, 63% que sean diputados/as o senadores/as en ejercicio o recién electos, y 67% está en desacuerdo con que se conforme con constituyentes.

60% está optimista sobre la situación económica

Por contrapartida, en términos generales, un 80% se siente optimista respecto a cómo será el 2022 para sí mismo y la familia.

Un 68% es optimista respecto a las empresas, un 60% sobre la situación económica del país y un 57% sobre la economía mundial.

Asimismo, un 54% es optimista respecto a la situación política y un 53% respecto a los consumidores.

Legado del presidente Piñera

En la primera semana del 2022, 28% aprueba y 63% desaprueba la gestión del presidente Piñera, manteniendo sus niveles sin una variación significativa.

En ese sentido, sólo 1 de cada 4 chilenos (26%) cree que el gobierno del presidente Piñera va a entregar un país mejor de cómo lo recibió en 2018. Mientras que en febrero de 2018, 38% señaló que Michelle Bachelet entregaba un país mejor del que recibió en el 2014.

Respecto a los hitos que marcaron su segundo gobierno, en una pregunta de respuesta múltiple, 54% cree que el principal fue la pandemia y el plan de vacunación.

Le sigue, con un 39% el estallido social, 27% el IFE, 15% el plebiscito para la nueva constitución, 13% los retiros de los fondos de pensiones, 12% la aprobación del matrimonio igualitario, 12% el conflicto en La Araucanía.

En cuanto a sus atributos, el presidente Piñera ha perdido 40 puntos en el que fuera su mejor atributo al comienzo del gobierno, “cuanta con autoridad y liderazgo”, pasando de 77% en marzo de 2018 a 37% en enero de 2022.

Disminuye temor al contagio con covid-19

A pesar del aumento significativo en el número de contagios, el temor a contagiarse con coronavirus vuelve a disminuir.

Esta semana un 38% de chilenos declaran estar muy o bastante preocupados por contagiarse. Igual preocupación infunde la variable ómicron.

En tanto, 82% tiene mucha o bastante confianza en que las vacunas llegarán a Chile en cantidades suficientes para todos, 81% confía que podrá tener acceso oportuno a la vacuna.

Así también, un 61% confía en que inmuniza efectivamente al que se la pone, 48% que no le va a traer consecuencias negativas, y 46% confía en que detendrá la pandemia.

En línea con el tema de la vacuna, un 64% cree que debiese ser obligatoria para todos los mayores de 18 años, 58% que debe ser obligatoria para jóvenes entre 10 y 18 años, y 43% que debe ser obligatoria para niños de 3 a 9 años.

Respecto a quienes no tengan el esquema de vacunación completo, 70% está de acuerdo con que no puedan asistir a eventos públicos; 69% con que no puedan entrar a restaurantes/bares; 53% está de acuerdo con que ni puedan asistir presencialmente a su trabajo.

Finalmente, sólo 35% está de acuerdo con que personas sin esquema completo no puedan salir de su casa.