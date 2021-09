El Partido Comunista confirmó que recurrirá al Tribunal Electoral para restituir las candidaturas parlamentarias y senatoriales que fueron rechazadas por el Servel, afirmando que no hubo intencionalidad en la falta de firmas a algunos partidos. Desde Revolución Democrática criticaron los dichos del presidente del organismo, Andrés Tagle, y calificaron como “grave” las interpretaciones que hicieron.

Críticas desde distintos sectores políticos ha recibido el Servicio Electoral, tras las declaraciones del presidente del Consejo Directivo, Andrés Tagle.

“Todos firmaron a todos, menos el PC que no firmó los candidatos de RD. ¿Cuáles son las razones del PC? no las sé, pero tengo la certeza que no fue responsabilidad del sistema. Estos son problemas internos entre ellos, que no querían en competencia a otro candidato”, señaló.

Recordemos que el Servel rechazó 96 candidaturas a diputados y diputadas de Apruebo Dignidad, además de las senatoriales que en su gran mayoría lo fueron a causa de la proporcionalidad de género, pero también por falta de firmas.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier descartó que haya existido intencionalidad en el hecho y confirmó que recurrirán al Tribunal Electoral para apelar al rechazo de las candidaturas parlamentarias.

En Revolución Democrática calificaron como graves las declaraciones del Servicio Electoral. El diputado Miguel Crispi cuestionó el rol que ha adoptado el presidente del Consejo Directivo Andrés Tagle.

Quien también buscará restituir su candidatura, es el líder del PRO Marco Enríquez-Ominami, quien luego que el Tribunal Electoral le revocara la posibilidad de presentarse como alternativa a la presidencia, confirmó que recurrirá al Tribunal Calificador de Elecciones.

Al respecto, ME-O aseguró que buscarán corregir lo que a su juicio “es una injusticia”, agregando que “no es correcto condenar a alguien que fue declarado inocente” por los tribunales de Justicia por unanimidad.

Respecto a los plazos, esta semana se deben publicar las resoluciones del Servicio Electoral sobre la apelación de rechazos, después de eso hay 5 días para nuevas reclamaciones y luego, la justicia electoral tiene 10 días para resolver.