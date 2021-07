Durante la tarde de este jueves, la Convención Constitucional votará una propuesta de declaración sobre los presos del denominado estallido social.

Según el itinerario que formuló la mesa directiva, a las 13:15 horas terminaba el plazo para que los distintos sectores entregaran sus distintas ideas al secretario del órgano constituyente.

La que obtenga la mayoría absoluta, será la declaración de la CC. Si una propuesta no obtiene mayoría absoluta, se volverá a votar; si luego de la segunda votación no hay mayoría absoluta, no habrá declaración, y más adelante se podrá convocar a los constituyentes para que se repita el ejercicio.

Declaración de Vamos por Chile

A través de una declaración pública, los convencionales electos con cupos de la lista Vamos por Chile señalaron que “a la Convención Constitucional no le corresponde invadir facultades de otros poderes del Estado ni adjudicarse atribuciones que no le ha entregado la ciudadanía”.

“Nunca aceptaremos que en Chile existan presos políticos. Compartimos y respaldamos las declaraciones de múltiples organismos especializados que han afirmado que hoy, esta situación, no se produce en nuestro país”, afirman.

En la misma línea, dicen que “nos parece injusto decir que estamos aquí por “la revuelta”. Hacer de la violencia la única verdad o forma de ver la realidad no solo es excluyente, agresivo y sectario; sino además profundamente injusto”.

Lista del Pueblo y representantes indígenas

Una segunda propuesta, firmada por 41 constituyentes de la Lista del Pueblo y representantes indígenas, condena la “criminalización de la protesta social y la aplicación abusiva del monopolio de la fuerza estatal, mediante apremios ilegítimos, detenciones masivas y actos de vulneración a derechos humanos, agresiones sexuales, mutilaciones oculares y el uso de la prisión preventiva como pena anticipada”.

“Resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile. Para ello, el fin inmediato a la prisión política en Chile es esencial”, se añade en la declaración.

Asimismo, piden tramitación urgente del proyecto de indulto para los presos del estallido, el fin de la militarización del Wallmapu y la implementación de una política que contribuya a la reparación integral de los “perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución y prisión política”.

Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo

Finalmente, una tercera propuesta, que lleva los nombres de 47 constituyentes, afirma que la Convención “tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”.

“Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”, consigna el escrito.

Por otra parte, al igual que en el caso anterior, se solicita máxima celeridad en la tramitación del proyecto de indulto, el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado, la inmediata desmilitarización del Wallmapu y la implementación de una política de reparación.