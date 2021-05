Parlamentarios de la oposición arremetieron en contra del Gobierno y acusaron que están obstaculizando las conversaciones para alcanzar “mínimos comunes” en ayuda de las personas. Esto, luego que el ministro de Segpres, Juan José Ossa, se refiriera a la forma en que actualmente se legisla en el Congreso.

En conversación con Radio Sonar, el secretario de Estado afirmó que “todo lo que conversemos acá tiene que tener la clara convicción de que hay ciertas cosas respecto de las cuales no tenemos que seguir avanzando y no pienso sólo en el tercer retiro o cuarto retiro, pienso en otras reformas constitucionales que vienen más atrás que tenemos que atajar”.

“Creo que estas conversaciones de ‘mínimos comunes’ tienen que también servir para acordar ciertos ‘mínimos comunes’ sobre la forma en que se legisla”, agregó.

Al respecto, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) respondió a las palabras de Ossa y lo emplazó a no ser un obstáculo en las negociaciones que se mantienen entre el Ejecutivo y el Congreso.

“La agenda de mínimos comunes es un esfuerzo para llegar con apoyos universales a las familias y pymes. No otra cosa. Ministro Juan José Ossa, si desea continuar cuestionando atribuciones del Congreso quisiera decirle -con respeto- si no va a ayudar, al menos no sea un obstáculo”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

La #AgendaDeMínimosComunes es un esfuerzo para llegar con apoyos universales a las familias y Pymes. No otra cosa. Ministro @juanjoseossasc, si desea continuar cuestionando atribuciones del Congreso quisiera decirle -con respeto- si no va a ayudar, al menos no sea un obstáculo. pic.twitter.com/Hr6L8xRKlS — Yasna Provoste (@ProvosteYasna) May 6, 2021

La diputada Joanna Pérez (DC) afirmó que el Gobierno sí ha sido un obstáculo durante el último tiempo respecto a la reforma previsional y otros temas a los que no se ha llega a acuerdo. Además, dijo que Ossa no es el mejor interlocutor.

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, concordó con estas palabras y llamó al Gobierno a no dilatar más los acuerdos entre ambos poderes del Estado.

Con esta declaración, Yeomans se refiere a ciertos proyectos que están a la espera de ser discutidos, tanto en la Sala de la Cámara como en distintas comisiones. Por ejemplo, el royalty minero y el impuesto a los altos patrimonios del país, que no estaban contemplados en la minuta entregada por el Ejecutivo el pasado martes.