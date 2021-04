Aunque el Congreso todavía no aprueba aplazar la mega elección del 10 y 11 de abril, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich cree que las restricciones impuestas por el Gobierno, reforzadas este jueves, no deben aflojarse hasta pasado el fin de semana del 15 y 16 de mayo, la nueva fecha propuesta en la reforma constitucional para acudir a las urnas.

“Yo creo que en la vertiente en la que estamos, esta es una opinión personal, no hay ninguna posibilidad de aflojarlas, hacerlas más laxas, hasta evaluar después de las elecciones de mayo”, dijo el ex jefe del Minsal en conversación con Radio Bío Bío la tarde de este jueves.

“Es mi opinión, nadie ha dicho esto, pero dados los números que tenemos, la incidencia de nuevos casos, la positividad de PCR, creo que efectivamente – incluso aunque mejoraran los números en las próximas semanas – aflojar y ponernos en una coyuntura como que haya una duda respecto a la legitimidad del proceso eleccionario de mayo producto de una baja participación es un riesgo que no podemos correr”, añadió.

¿Mañalich senador?

En el resto de la entrevista, Mañalich se refirió al eventual futuro político que algunos le dan, defendió la figura de Enrique Paris, su sucesor en el cargo; y criticó a dos publicaciones de prensa del extranjero.

Ante rumores de una posible carrera senatorial a futuro, Mañalich desmintió inmediatamente que tuviera ansias legislativas.

“Imposible, no, no, no. Aprovecho este segundo para decir que eso es completamente imposible”, comentó.

En cuanto a Paris, Mañalich afirmó valorar su trabajo, por lo cual cree que la pregunta hecha el miércoles acerca de si ha pensando renunciar le pareció “impertinente”.

“Todos sabemos cómo es nuestro régimen y que es el Presidente quien pide dar un paso al costado”, comentó.

“Insisto, en esta situación que tenemos esta semana, la más difícil desde que el ministro Paris empezara en el cargo, él sigue haciendo muy bien la pega y sería una tragedia para la tarea que enfrenta que diera un paso al costado. Confío que no lo hará”, complementó.

En tanto, en línea con la molestia expresada por Paris el miércoles acerca de publicaciones que criticaban el manejo de la pandemia en Chile por parte del New York Times y el Washington Post, Mañalich opinó en la misma línea.

“En realidad esos dos artículos hacen copy paste de un gráfico, creo que se llama textualmente modelamiento matemático de la Usach, donde toman estos gráficos y los hace suyo este investigador de Harvard y los repiten estos dos diarios en un sentido didáctico para sus respectivas poblaciones”, afirmó.

“Creo que estos dos periódicos de alta influencia en el mundo toman este tema para hacerle creer a sus poblaciones que tengan cuidado en medidas de desconfinamiento que puedan ser precoces”, añadió.

“Evidentemente cuando se acerca el verano (…) hay una necesidad de las personas de distenderse, relajarse, están cansadas, no pueden más”, agregó.

¿Injerencia?

Siguiendo con criticas a la prensa, esta vez personales, Mañalich disparó contra diario La Segunda, publicación que aseveró que él seguía teniendo injerencia al interior de La Moneda en materias de salud.

“No, ninguna, de ninguna naturaleza. Hablo ocasionalmente con el ministro Paris, a quien admiro enormemente, intercambiamos opiniones. Creo que estoy bien informado y en ese sentido trato de aportar cuando se me pregunta, pero soy uno más que opina”, sostuvo.

Al mismo tiempo descartó ser asesor permanente del Mandatario. “Eso es un error de La Segunda. No tengo cargo oficial de ninguna naturaleza y tampoco ejerzo un rol extra oficial”, afirmó.

Variante brasileña

Consultado acerca de la razón tras la situación en la que nos encontramos como país, con las peores cifras de casos nuevos en lo que va de la pandemia, Mañalich evitó criticar el manejo de La Moneda en la emergencia.

Si bien indicó que esto se debe al alza de contagios que trajo el fin del verano, apuntó su mira a la hospitalización de personas más jóvenes en UCI y a la llegada de la variante brasileña.

“La variante brasileña está produciendo estragos. Creo que está muy presente en Chile, pero hay que determinarlo en exámenes de laboratorio. Sabemos que ha llegado, pero no se ha medido cuánta gente de los nuevos casos está afectada por ella”, advirtió.

“Además tiene una connotación muy compleja: es una mutación del virus que permite que personas que incluso han adquirido inmunidad puedan reinfectarse por esta nueva cepa”, alertó.

A su juicio, el permiso de vacaciones es una variable “accesoria” a los dos elementos mencionados con anterioridad, los que catalogó como “sustantivos” en la gravedad de la crisis.

“La información respecto a la agresividad de la variante brasileña es muy reciente. Cuando uno mira retrospectivamente uno podría haber dicho tal vez hubiera sido oportuno monitorear y haber disminuido el flujo de viajeros desde Brasil a Chile”, aseguró.

Por ello señaló que la vigilancia en el aeropuerto de Santiago debe ser “muy estricta”, aunque no mostró autocrítica por las medidas no tomadas bajo su gestión, y solo se remitió a celebrar lo anunciado por el Gobierno en la materia este jueves.

Cuando se anunció, y generó críticas, Mañalich fue uno de los defensores del permiso de vacaciones. En la entrevista volvió a reconocerlo.

“Sin embargo, tengo que reconocer, como lo ha reconocido el ministro Paris, que al principio del permiso la fiscalización fue bastante liviana. Solo cuando aparecieron eventos de escándalo recién ahí la fiscalización se hizo más agresiva”, dijo.

