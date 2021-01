Este lunes las autoridades de salud entregaron un nuevo balance sobre el avance del coronavirus en el país, oportunidad donde se informaron 2.450 nuevos casos.

En la oportunidad la positividad alcanzó un 9,61%, la cifra más alta desde el pasado 30 de julio, cuando alcanzó 9,6%.

Sobre los nuevos contagios, 1.751 corresponden a personas sintomáticas y 645 a personas que no presentan síntomas. Además, se registraron 54 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 620.641. De ese total, 16.626 pacientes se encuentran en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron cero fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos corresponde a 16.767 en el país.

A la fecha, 787 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 618 están con apoyo de ventilación mecánica y 68 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 280 ventiladores disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 25.497 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 6.603.470 test analizados a nivel nacional.

Sobre el aumento de casos, el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que “en los últimos siete días el aumento alcanza a nivel nacional a un 32% (…) y esto nos debe llamar la atención y preocupar a todos los ciudadanos de Chile sin lugar a dudas”.

“En este aumento destacan algunas regiones, como Arica, Antofagasta, Valparaíso y Los Lagos. El Presidente ha pedido una sesión o una reunión especial de la subsecretaria de Prevención del Delito y de la subsecretaria de Salud Pública con los intendentes y seremis de estas regiones para implementar planes especiales para tratar de disminuir obviamente la diseminación viral”, sostuvo.

Agregó que “en base a las cifras del DEIS, se concluye que uno de cada cuatro fallecidos en la región Metropolitana en el año 2020 fue atribuido a COVID-19”.

“Con respecto a 2019, y en el 2020 a nivel nacional, se constata un aumento de muertes de 15.700 personas, es decir un 14% de aumento”, declaró.

En relación a los muertos que no se reportaron, Paris indicó que sucedió “por el mismo motivo que ocurrió en navidad. (…) Los registros de fallecimientos provienen del Registro Civil y el Registro Civil los envía al DEIS, el DEIS hace el cruzamiento con el certificado de defunción y los datos de si tiene o no tiene PCR positiva”.

“En este reporte no hay fallecimientos pero eso no significa que no tengamos fallecimientos. Van a aparecer estos fallecidos, desafortunadamente y lamentablemente van a aparecer en los próximos días, una vez que el Registro Civil ponga al día sus datos”, detalló.

