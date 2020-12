El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, comentó este miércoles las últimas salidas de figuras políticas del Frente Amplio, como también el futuro del conglomerado de cara al calendario de elecciones que comenzarán en marzo de 2021.

Jackson indicó que lo más “natural” para el Frente Amplio es formar una alianza con el Partido Comunista (PC), que con los partidos que forman la exConcertación, una situación que habría llevado a diputados como Natalia Castillo o Pablo Vidal a abandonar el RD.

“Si hubiera dos botones, el de la unidad y el del PC, apretaríamos el primero, pero no están esos dos botones”, dice Jackson en entrevista con La Tercera, reconociendo que prefería una alianza con todo el arco opositor, algo que es inviable políticamente.

“Hay una apuesta y una decisión de que queremos ir en lista unitaria y eso no se puede, no por nosotros. No hay agua en la piscina y nosotros tratamos de tirar agua con una manguerita, pero no hay agua en la piscina. Nosotros decimos sí a la unidad, pero que sea con todos, y eso no se está pudiendo. Por lo tanto, la disyuntiva que planteas no es con la que nos enfrentamos en realidad. La disyuntiva a la que nos estamos enfrentando es, o estás con quienes administraron los últimos 30 años de nuestro país, o estás en la misma tesis del 2017, pero con los actores que están tratando de hacer esa misma impugnación a los últimos 30 años”, comentó el diputado.

“Sobre los partidos de Unidad Constituyente o por decirlo de alguna manera la ex Concertación, es muy difícil para nuestra base entender que dichos partidos que administraron el poder durante la mayoría de los últimos 30 años puedan ser quienes interpreten el reclamo de los 30 años. Sin duda que en esos partidos hay gente con los que me encantaría estar trabajando hoy codo a codo, pero existe una especie de muro político. Así que, puestos en esa disyuntiva, es más natural una alianza más parecida a la del 2017 -cuando emergemos como fuerza en contraposición a la Nueva Mayoría, sumando al PC que se salió de esa Nueva Mayoría- que irnos con la ex Concertación”, agregó.

De acuerdo a la postura de Jackson, la DC ha impedido que se forme una alianza opositora con el PC, pese a que los comunistas también han mostrado reticencias de formar un conglomerado con los primeros.

“Nunca convenció que pudiéramos llegar a entendimientos si el PC está involucrado en las conversaciones, y eso es señal de que no hemos sido nosotros los que hemos estado impidiendo la posibilidad de llegar a un entendimiento difícil, ha sido principalmente la DC, y el PS le ha seguido o le ha permitido esa dirección a la DC”, agregó.