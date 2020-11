Como “delincuencia pura y dura” calificó Carabineros al grueso de los 74 detenidos en incidentes o delitos durante la jornada de protestas de ayer viernes, a nivel nacional.

Fueron 36 eventos violentos, concentrados en la región de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Santiago.

En concreto, se trató de 74 detenidos, 56 de ellos en la región Metropolitana, y 52 de estos en el centro de Santiago, su mayoría por el delito de saqueo y dos por lanzamiento de bombas incendiarias, que “están confeccionadas para causar daños graves en contra de Carabineros”, indicó el director nacional de Orden y Seguridad, general Esteban Díaz.

Uno de los capturados había sido sorprendido disparando con un arma neumática y portando bombas mólotov.

Del total de capturados, 10 tienen más de 140 detenciones anteriores por delitos como robos, hurtos y otros. Incluso, 3 de ellos concentran más de 43 delitos anteriormente. “Es delincuencia pura y dura”, enfatizó Díaz.

“Disculparnos con las personas del centro de Santiago que lamentablemente se vieron perjudicadas por esta banda de delincuentes que llegó a cometer destrozos e intentos de saqueos. Personas que provocan que la gente que quería seguir trabajando debieron retirarse. Personas que provocan que personas resulten lesionadas (…) si tenemos que detenerlos una y otra vez, lo vamos a hacer”, afirmó el general.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por su parte, destacó que se trata de la cifra más alta de detenidos en lo que va del año, de situaciones violentas, junto a que están dando resultados los nuevos protocolos de Carabineros.

“Los protocolos están funcionando y hay compatibilidad entre los protocolos y subir los detenidos. Lo destaco, porque estos detenidos vienen con un set muy nutrido de pruebas. No es que las personas se detienen porque van pasando o caminando. Todas vienen acompañadas por fotografías, seguimiento con drones”, digo Delgado.

El titular de Interior expresó que “no vamos a descansar hasta que estas personas entiendan que no es gratis delinquir. Son delincuentes que no les interesan las pensiones, no les interesa la salud, no les interesa la educación. Todas aquellas personas que libremente y válidamente salieron a las calles por las causas sociales y temas importantes para el país, la gran mayoría ha sentido que el Estado ha podido canalizar esas demandas vía acuerdos, democracia, plebiscito. Aquí hay personas que quieren ocupar el ‘paraguas’ de las demandas sociales para delinquir”.

“Fui testigo de cómo Carabineros evitaron saqueos e incendios. Hubo una estrategia distinta”, puntualizó Delgado.

En la ocasión, en las dependencias del OS9, se exhibieron evidencias de los elementos robados en saqueos durante la jornada de ayer.