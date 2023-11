Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés) dieron a conocer en su cuenta oficial de Twitter (X) un video en el que un supuesto miliciano del grupo terrorista Hamás confiesa cómo se llevó a cabo parte de la matanza de civiles el pasado 7 de octubre.

El hombre que aparece en el video, señalado como un terrorista, asegura que Hamás les dio la orden de acabar con la vida de cualquier persona que vieran.

Durante el interrogatorio el sujeto aseguró además que la orden del grupo islamista era “matar a cada persona que vea y volver”.

“Entramos a una casa que estaba cerca de nosotros, entramos por la ventana. Revisamos la casa y escuchamos sonidos de niños pequeños provenientes del refugio. Luego disparamos hacia el refugio”.

Así es como el presunto miembro de Hamás parte su relato.

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl — Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2023

Tras ser preguntado por un miembro de las Fuerzas de Defensa israelíes por qué dispararon contra el refugio, el sujeto indica que “al principio no disparamos. Pasmos por el lado y no escuchamos nada. Comimos dátiles y bebimos agua”.

Pese a esto luego detalla que: “Después escuchamos ruidos de niños pequeños”.

“¿Qué sonidos escuchaste?”, le pregunta el soldado israelí, a lo que el hombre explica “niños pequeños llorando, escuchamos gritos de niños pequeños”.

“Disparamos Ahmad Abu Kami y yo. Disparamos hacia la puerta hasta que ya no escuchamos ruidos. Y entonces llegó el ejército. Después hubo un intercambio de disparos con el ejército”, agregó.

Tras esto el miembro del grupo terrorista explicó cómo se desarrolló el enfrentamiento que tuvieron contra el ejército, finalizando el relató señalando que se rindieron ante los disparos.

“Cuando dejaste de escuchar ruidos, ¿qué significa eso?”, volvió a insistir el hombre que lideraba el interrogatorio.

“Que murieron”, contestó el hombre de Hamás.

“¿Es lógico matar niños en la religión musulmana?; ¿Qué dijo el profeta Mahoma al respecto?” preguntó el soldado israelí, a lo que el hombre rendido respondió:

“No. Los niños no participan”, confesó.

La entrevista publicada por la IDF termina con una pregunta: “¿Tu padre y tu madre estarían orgullosos de esas acciones?”.

“No saben que soy parte de Hamás. Si mi padre me ve, me disparará, me matará porque hice todas estas cosas”, sentenció el hombre.