Al menos 49 personas murieron y otras 219 resultaron heridas este martes tras un ataque ruso en la ciudad de Poltava, al este de Ucrania, según el balance de la administración militar regional.

Según las autoridades, se trató de un ataque con dos misiles balísticos, los cuales habrían alcanzado a una institución educativa y un hospital.

“En estos momentos hay constancia de 49 muertos y 219 heridos. Continúa la búsqueda entre los escombros y los equipos de rescate están trabajando”, anunció Filín Pronín, jefe de la administración militar de Poltava, en su canal de Telegram.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó la primera noticia del ataque con un balance inicial de 41 muertos y más de 180 heridos.

Además de los impactos contra la institución educativa y la clínica, Zelenski se refirió también a la destrucción en el ataque de una parte del Instituto de Comunicaciones de Poltava.

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute's buildings.… pic.twitter.com/TNppPr1OwF

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 3, 2024