Hace algunos minutos el rey Carlos III llegó hasta el Palacio de Buckingham y de inmediato se dirigió hasta la gente que estaba apostada en el lugar. Allí mismo saludó de mano a cientos de personas, algunas ya entonando en nuevo himno.

Hasta aquel sitio llegó acompañado por la reina consorte Camilla, quien también saludó a la multitud en la entrada del palacio.

Sin ir más lejos, entre la multitud hubo varios que saludaron al nuevo rey de beso en la mejilla, gesto que fue aceptado de buena forma por él.

Con esta actitud cercana, Carlos III, que como heredero defendió múltiples causas e intervino en la vida pública, parece indicar que mantendrá su contacto con la ciudadanía, en contraste con el estilo más distante de Isabel II.

Posteriormente ambos ingresaron hasta el lugar. Durante esta jornada tendrán una apretada agenda de reuniones en la capital de Reino Unido.

King Charles III greets mourners outside Buckingham Palace following his mother Queen Elizabeth II's death yesterday.

King Charles III arrives at Buckingham Palace as the nation mourns the death of Queen Elizabeth II. https://t.co/G1GkQ2MdLY pic.twitter.com/0LOb4jevjO

— Good Morning America (@GMA) September 9, 2022