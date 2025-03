Polémica ha generado en Estados Unidos la propuesta presentada por un congresista republicano, y apoyada por otros aliados, que plantea insertar el rostro del presidente estadounidense, Donald Trump, en el billete de 100 dólares, reemplazando así al de Benjamín Franklin.

El proyecto de ley fue expuesto en el Congreso de EE.UU por Brandon Gill, partidario del mandatario, quien en su cuenta de X reafirmó su iniciativa.

“Estoy presentando la LEY DE LA EDAD DE ORO para poner al presidente Donald J. Trump en el billete de 100 dólares”, subrayó.

🚨 I’m introducing the GOLDEN AGE ACT to put President Donald J. Trump on the $100 bill.

— Congressman Brandon Gill (@RepBrandonGill) March 3, 2025