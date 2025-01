Este jueves el equipo de Donald Trump publicó su fotografía oficial como presidente de Estados Unidos, retrato que ha llamado la atención por la similitud con la imagen policial -conocidas como mugshot– que se tomó en 2023 en la cárcel del condado de Fulton, Georgia.

En la instantánea el republicano posa con una expresión seria y el ceño fruncido, lo que ha levantado comparaciones con la foto que se tomó en agosto de 2023 tras ser fichado por presuntamente intentar revertir los resultados electorales de 2020 en el estado de Georgia, captura que daría la vuelta al mundo.

“Se han publicado los retratos oficiales, ¡y son impactantes!”, señaló el equipo de transición del presidente electo, quien asumirá oficialmente este 20 de enero.

La fotografía de Trump es radicalmente diferente a la que se tomó durante su primer mandato (2016-2021), en donde aparecía con una sonrisa y una bandera de Estados Unidos de fondo.

Donald Trump’s presidential portraits from his first term (2017) and second term (2025) 🔥 pic.twitter.com/jKEU0shYuF

— FearBuck (@FearedBuck) January 16, 2025