El magnate Elon Musk lanzó este jueves un anuncio en redes sociales para reclutar a superdotados dispuestos a trabajar más de 80 horas semanales en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) que dirigirá para asesorar al presidente electo de EE.UU, Donald Trump, en recortes del gasto público.

“Necesitamos revolucionarios de alto coeficiente intelectual dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana en la reducción de costes”, detalló el DOGE en un mensaje publicado en X, red social de la que Musk es dueño.

El nuevo departamento estará dirigido por Elon Musk y el empresario trumpista Vivek Ramaswamy, quien participó en las primarias por la nominación republicana.

El DOGE indicó en su mensaje que Musk y Ramaswamy revisarán el 1% de los mejores currículums que reciban a través de mensajes directos en la plataforma X.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…

— Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024