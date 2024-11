El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, dio a conocer este martes el nombramiento del multimillonario Elon Musk y de Vivek Ramaswamy como máximos responsables del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés).

En un comunicado, Trump señaló que el Departamento de Eficiencia Gubernamental “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del Gobierno y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar reformas estructurales a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto”.

Según explicó, la labor de esta oficina deberá concluir a más tardar el 4 de julio de 2026, en coincidencia con el 250 aniversario de la fundación de EE.UU.

“Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi Administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca el exceso de regulaciones, corte los gastos innecesarios y reestructuren las agencias federales”, añadió el expresidente.

El nombramiento de Musk al frente de esta oficina era un secreto a voces, aunque ha sorprendido el anuncio del nombramiento del empresario Vivek Ramaswamy, exaspirante a la nominación republicana en estas elecciones, para que comparta la dirección de esta oficina.

