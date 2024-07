Polémica en Estados Unidos ha generado un extracto de una reciente entrevista en la que Joe Biden se refirió a su secretario de Defensa, Lloyd Austin, como “hombre negro”.

Ocurrió durante una conversación con Ed Gordon de Black Entertainment Television (BET), mientras el mandatario norteamericano de 81 años abordaba el historial de nombramientos de personas afroamericanas en su administración.

Un clip de la charla se viralizó rápidamente luego que los críticos del candidato demócrata afirmaran que Biden olvidara el nombre de Austin, y en cambio, se refiriera a él como “el hombre negro”.

“Se trata de tratar a las personas con dignidad. Por ejemplo, mire la presión que estoy recibiendo porque nombré a un, eh, secretario de Defensa, un hombre negro [ininteligible]”, indicó.

In the BET interview to woo black voters, President Biden appears to forget the name of Secretary of Defense Lloyd Austin.

He struggles for a moment and says, “the black man.”

In January, Austin did not inform the public he was hospitalized for days.pic.twitter.com/AQo04FwzR3

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) July 18, 2024