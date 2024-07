Joe Biden da positivo a covid-19: Casa Blanca confirma que tiene síntomas leves

Durante la jornada de este miércoles se informó que el presidente de Estados Unidos (EE.UU), Joe Biden, dio positivo a covid-19.

En primera instancia, la información fue dada a conocer por la presidenta y CEO de la organización UnidoUS Latino Advocacy, Janet Murguía, encargada de un evento que tenía previsto el mandatario en Las Vegas.

Según explicó Murguía, Biden no quería poner a nadie en riesgo, por lo que decidió no intervenir en la conferencia anual de la agrupación en dicha ciudad.

“Lamentablemente, acabo de hablar por teléfono con el presidente Biden. Me ha dicho que está profundamente decepcionado por no poder acompañarnos esta tarde. El presidente ha estado en muchos eventos, como sabemos, y acaba de dar positivo en covid-19. Por supuesto, entendemos que necesita tomar las precauciones recomendadas y no quiere poner a nadie en riesgo”, detalló.

Además, la CEO de UnidoUS añadió que el presidente “me dijo que les transmitiera a mis amigos que no se van a librar de él tan fácilmente”. Incluso, “que tendremos la oportunidad de escucharle directamente en el futuro y que lamenta no poder estar aquí“, afirmó.

"He just tested positive for COVID."@JMurguia_Unidos, President and CEO of Unidosus Latino Advocacy, announces that President Biden has COVID-19 and is unable to attend the conference. pic.twitter.com/tmvqN0ZypW

— CSPAN (@cspan) July 17, 2024