Durante un mitin en Estados Unidos, el candidato a la presidencia y exmandatario norteamericano Donald Trump resultó herido por disparos, por lo que fue evacuado por agentes de seguridad.

Tras el incidente, una serie de videos salieron a la luz en Internet y dan cuenta del momento exacto del ataque.

Según constató la agencia de comunicaciones EFE desde, mientras Donald Trump daba un discurso ante Republicanos en la ciudad de Butler, Pensilvania, se pudieron escuchar disparos, pero no está claro si de los servicios de seguridad o del supuesto atacante.

No obstante, las imágenes muestran a Trump tocarse atrás de la cabeza y tirarse al piso ante de ser sacado del podio por su equipo de seguridad con una herida en la cabeza.

Donald Trump took a bullet for this country.

If you're voting for anyone else, you can go fuck yourself. That's where I'm at. pic.twitter.com/ARRMr1d4dW

— BLAIRE WHITE (@MsBlaireWhite) July 13, 2024