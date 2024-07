El ataque recibido por Donald Trump en un mitin Republicano en Estados Unidos ya da la vuelta al mundo, pero una imagen en específico se ha tomado las redes sociales.

Se trata de una fotografía que muestra al exmandatario norteamericano con su puño en alto y mirando el horizonte con sangre en su cabeza, siendo sacado por personal de seguridad del lugar.

Recordemos que este sábado, Trump llevaba dando un discurso en la ciudad de Butler, Pensilvania, por cerca de 10 minutos en un acto, como candidato presidencial de su país, cuando fue herido por disparos, de los cuales, hasta ahora, se desconoce su origen.

La transmisión oficial del evento mostró el momento exacto cuando el expresidente se ve interrumpido por disparos, e toca detrás de la oreja y se esconde bajo el podio en medio de gritos de los asistentes.

Luego, un grupo de al menos 5 guardias lo rodean para intentar sacarlo, pero Donald Trump permaneció inmóvil por varios segundos con su puño en alto y mirando al horizonte como sui se tratara de un desafío.

La postal rápidamente se convirtió en viral, siendo compartida en múltiples ocasiones en redes sociales como X (antigua Twitter), por famosos y familiares de Trump.

Ciertamente, lo más seguro es que la fotografía se convierta en una pieza icónica de la campaña que lidera el representante Republicano.

I’m praying for President Trump, his safety, and for our country. pic.twitter.com/g6zqC70L2X

— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) July 13, 2024