Este jueves, a las 21:00 horas se realizará el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump en los estudios de CNN en Atlanta, sin público presente y con micrófonos silenciados cuando no sea el turno de hablar. Los temas centrales serán la edad de los candidatos, los casos penales de Trump, la situación económica, inmigración y seguridad fronteriza, derecho al aborto, y las guerras en Ucrania y Gaza.

Este jueves, a las 21:00 horas, se llevará a cabo el primero de los dos debates presidenciales pactados por Joe Biden y Donald Trump con miras a las elecciones del 5 de noviembre.

El cara a cara, que se realizará en los estudios de CNN en Atlanta, incluirá algunas condiciones especiales. La primera de ellas, es que no contará con público presente para evitar abucheos o interrupciones. A su vez, los micrófonos de los contendientes serán silenciados cuando no sea su turno de hablar.

Ni Trump ni Biden podrán llevar notas escritas en el plató y sólo se les proporcionará un lápiz, un bloc de notas y una botella de agua. El cruce será transmitido a través de la cuenta oficial en YouTube de la cadena norteamericana.

¿Cuáles serán los principales temas en el debate? A continuación los repasamos.

Ataques por la edad

Uno de los principales dardos que Trump suele dirigir a su rival es la edad. Pese a que tienen una diferencia de sólo tres años y medio, mediáticamente es un tema que le pesa más a Biden.

Con 81 años, el actual presidente podría mantenerse hasta los 86 si es que gana la reelección. Se trata de un detalle no menor para el electorado, especialmente si consideramos que cada vez se le cuestiona más su vigorosidad y lucidez.

El magnate republicano, de 78 años, aprovecha cada instancia que puede para burlarse de la edad de Biden. De hecho, en un foro en Washington DC durante el fin de semana se tambaleó y chocó contras las paredes a modo de mofa.

Steven Fein, profesor de Psicología del Williams College, indicó a Agencia EFE que el gran reto de Biden será “intentar tranquilizar al público” y mostrar “que es competente y capaz de pensar con rapidez”.

Casos penales de Trump

Si Trump tiene pensado atacar a Biden por su edad, puede esperar que de seguro el demócrata le enrostrará los casos penales que tiene en su contra.

El pasado 30 de mayo el multimillonario fue declarado culpable de 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales para silenciar un affaire con la actriz porno Stormy Daniels para proteger su candidatura a la presidencia.

De esta manera, se convirtió en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal. No obstante, además tiene otros tres pendientes, incluyendo uno por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Es probable que Trump se defienda argumentando que se trata de una caza política en su contra, usando como replica la situación del hijo de Biden, Hunter, quien el 11 de junio fue declarado culpable por tres delitos relacionados con posesión de armas, al ocultar en la compra de un revólver su adicción a las drogas.

Situación económica

Se espera que el tema económico sea uno de los temas principales del cruce. Tal como recoge EFE, si bien el actual mandatario tiene las cifras a su favor, Trump sabe que la ciudadanía no lo percibe.

Y es que de acuerdo a una encuesta del The New York Post, el 74% de los consultados cree que la economía es regular o mala, pese a que la inflación está en un 3,3%, el desempleo es de un 4% y no hay riesgo de recesión.

El País señala que el descontento sobre la situación se explica por el aumento de los precios durante el mandato de Biden, “marcado por la recuperación pospandémica, con sus cuellos de botella”. La guerra de Ucrania y el choque de oferta que supuso sobre los alimentos y la energía también es otro de los factores.

Inmigración y seguridad fronteriza

Probablemente la inmigración será otro de los tópicos que ambos candidatos abordarán en el debate. Siempre incendiario con sus declaraciones al respecto, Trump se ha caracterizado por apuntar fuertemente contra la inmigración ilegal, prometiendo el cierre de fronteras y deportaciones masivas.

“Está dejando entrar a millones de personas de cárceles, prisiones, de instituciones mentales, traficantes de droga. La delincuencia en Venezuela, si nos fijamos en sus estadísticas de criminalidad, ha disminuido un 72% porque están liberando a todos sus criminales en nuestro país debido a este horrible presidente que tenemos”, acusó Trump en mayo pasado.

No obstante, El País indica que los expertos en inmigración no pudieron corroborar dichas afirmaciones, remarcando que las declaraciones sobre el descenso de la tasa de criminalidad en Venezuela son exageradas.

Perfil añade que mientras los republicanos culpan a la administración de Biden de favorecer el derecho de asilo para los migrantes, el actual presidente, por su parte, acusa al magnate de haber saboteado un intento bipartidista para encontrar una solución.

Derecho al aborto

El derecho al aborto es uno de los temas que marca diferencias entre ambos, acentuándose en junio de 2022, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho constitucional a la interrupción del embarazo.

El tribunal, reformado durante el gobierno de Trump, revocó la sentencia que garantizaba el derecho federal de las mujeres a abortar, dando así vía libre para que cada estado legislara sobre la materia.

Perfil remarca que esta decisión tuvo importantes consecuencias políticas. En ese sentido, los conservadores han perdido casi todos los referendos o votaciones sobre el derecho al aborto.

Por su parte, los demócratas esperan que este tema les ayude a captar votos, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. Aunque Biden se ha mostrado prudente al respecto, con el tiempo se ha ido convirtiendo en un defensor del derecho al aborto.

Guerras en Ucrania y Gaza

Las guerras en Gaza y Ucrania estarán presentes en el debate, con dos miradas diferentes entre sí.

El presidente Biden se opone al envío de tropas terrestres a Kiev aunque impulsa un apoyo en recursos y armas para que Ucrania se pueda defender de los planes de Vladimir Putin.

En la vereda contraria, Trump -quien en algún momento llegó a decir que admiraba a Putin- usó sus influencias para bloquear en el Senado, durante meses, un paquete de ayuda militar de 61.000 millones de dólares para el país de Volodimir Zelenski. Pese a esto, igualmente terminó siendo aprobado.

En varias declaraciones el republicano ha afirmado que si regresa a la Casa Blanca, resolverá la guerra como presidente electo, antes de asumir. “Putin nunca habría hecho eso conmigo”, aseguró en un reciente mitin.

Respecto a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, Trump indicó que si él hubiese estado en el poder, Hamás no habría atacado a Israel el 7 de octubre de 2023.