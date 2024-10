Israel justificó este martes su decisión de lanzar incursiones en el sur de Líbano contra Hezbolá, argumentando que el grupo chií planeaba un ataque similar al que lanzó Hamás el 7 de octubre del año pasado, que dejó unos 1.200 muertos y 251 secuestrados, y fue el detonante para que diera comienzo la ofensiva israelí en Gaza.

“Hezbolá ha convertido los pueblos libaneses cercanos a comunidades israelíes en bases militares, preparadas para un ataque contra Israel”, dijo en un mensaje en video el principal vocero castrense, el contralmirante Daniel Hagari.

Según sus palabras, las incursiones israelíes son “limitadas” y van dirigidas contra estas localidades junto a la frontera, reiterando que la ofensiva es contra Hezbolá, no contra el pueblo libanés.

“Hezbollah had prepared to use those villages — as staging grounds for an October 7-style invasion…into Israeli homes. Hezbollah planned to invade Israel, attack Israeli communities, and massacre innocent men women and children.”

