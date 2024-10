Al menos 19 personas resultaron heridas tras un fuerte choque entre dos trenes, uno de pasajeros y otro de mercancías, que se encontraba estacionado, en el sur de la India, según informaron las autoridades de este país asiático.

El accidente se produjo la noche del viernes cerca de la ciudad de Chennai, en el estado de Tamil Nadu, cuando el ferrocarril de pasajeros “chocó con un tren de carga y descarrilaron unos seis vagones”, dijo este sábado a los medios el recaudador del distrito de Tiruvallur, T. Prabhushankar.

En el tren viajaban unas 1.360 personas, añadió el funcionario, que agregó que no hubo que lamentar ninguna muerte, pero “19 personas resultaron heridas, cuatro de ellas con lesiones graves”.

Según el director general de la división sur de Ferrocarriles, R.N. Singh, el tren de pasajeros cubría la ruta entre los estados de Karnataka (sur) y Bihar (noroeste), y realizó un cambió de vía que no correspondía, lo que provocó que impactase con la parte trasera del transporte de mercancías, que se hallaba estacionado.

“Los heridos fueron trasladados de inmediato al hospital cercano”, agregó.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran varios vagones del tren completamente volcados, mientras algunos acabaron situados sobre la vía que transcurre en sentido contrario, lo que provocó que se cancelaran o se modificara la ruta de varios trenes este sábado.

Los operarios continúan trabajando hoy en la retirada de los vagones, mientras las autoridades ordenaron una investigación para esclarecer los detalles del accidente.

Los accidentes ferroviarios no son poco frecuentes en la India, que cuenta con la cuarta mayor red de ferrocarriles del mundo por longitud. Entre abril de 2017 y marzo de 2021 registró 2.017 incidentes con el descarrilamiento como la causa más común, según un reciente informe del Auditor General (CAG).

Al menos 15 personas murieron y decenas resultaron heridas el pasado junio en un choque entre un tren de pasajeros y otro de mercancías en el estado de Bengala Occidental, en el noroeste de la India.

Restoration work underway near #Kavaraipettai rly stn of #Chennai Division where 12-13 coaches of #Mysuru– #DarbhangaExpress (#BagmatiExpress ) #TrainDerailed after it collided with a goods train, last night.

19 people were injured in #KavaraipettaiTrainAccident .… pic.twitter.com/7RlWmdUEgy

— Surya Reddy (@jsuryareddy) October 12, 2024