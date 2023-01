Un incendio se propagó por un barrio de casas improvisadas en la capital de Corea del Sur este viernes por la mañana (local), destruyendo al menos 60 viviendas y obligando a unos 500 residentes a huir, informó el cuerpo de bomberos.

Las autoridades dijeron que los bomberos estaban controlando el fuego en el barrio bajo de Guryong, el único que queda en Seúl, sin informes inmediatos de heridos o muertos.

Shin Yong-ho, funcionario del cuerpo de bomberos del distrito de Seúl, dijo que los equipos de rescate seguían buscando en las zonas afectadas por el incendio, pero que se creía que todos los residentes habían sido evacuados de forma segura.

Más de 800 bomberos, policías y trabajadores públicos se desplegaron para combatir las llamas y evacuar a los afectados.

Las llamas comenzaron en torno a las 6:28 hora local de este viernes (18:28 del jueves en Chile) en este asentamiento situado en el distrito de Gangnam.

Las imágenes mostraban a los bomberos luchando contra las llamas bajo un espeso humo blanco que cubría el lugar, mientras helicópteros rociaban agua.

Shin dijo que se presumía que el fuego había comenzado en una de las casas hechas con láminas de plástico y madera contrachapada, aunque se estaba investigando la causa.

A large fire has broken out in Guryong Village, known as Seoul's "last shanty town". Some 500 residents have been evacuated.pic.twitter.com/v6SaQ77Z4p

— Raphael Rashid (@koryodynasty) January 20, 2023