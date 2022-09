Este domingo el suroeste de Japón espera la llegada del tifón Nanmadol que ha obligado mantener activa la alerta máxima por fuertes vientos y abundantes lluvia, pese a haberse debilitado en las últimas horas.

A las 12:45 hora local (00:45 en Chile) Nanmadol, el catorceavo tifón de la presente temporada en el Pacífico, se encontraba sobre la isla de Yakushima, a unos 70 kilómetros al sur de la prefectura de Kagoshima, la más meridional de la isla de Kyushu (suroeste), segunda isla más poblada del país.

Aunque en las últimas horas se ha debilitado, llevando a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a rebajar su categoría de “violento” a “muy fuerte”, Nanmadol arrastra rachas máximas de viento de 250 kilómetros por hora y la isla de Yakushima ya registró en las primeras horas de este domingo ráfagas que superaban los 160 kilómetros por hora.

La tormenta obligó el sábado a la JMA a activar por primera vez la máxima alerta por tifón para una de las cuatro islas principales del archipiélago, alerta que se mantiene por vientos, precipitaciones y oleaje que la JMA considera que no tienen precedente en el país.

Hasta dos millones de personas están amenazadas en Japón por la llegada del tifón, advirtió el sábado la televisión nacional NHK, que indicó que había instrucciones de evacuación para los habitantes de Kagoshima, Kumamoto y Miyazaki en la región de Kyushu, en el sur del archipiélago.

