Una investigación de The New York Times reveló presuntos pagos a intermediarios para reuniones con el presidente argentino, Javier Milei, en el Argentina Tech Forum de octubre de 2024. El organizador del evento, Mauricio Novelli, habría cobrado 50.000 dólares a empresarios del sector cripto por un espacio con Milei. Se menciona que Novelli ofreció reuniones privadas por 500.000 dólares. El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, es una fuente citada que apunta a dichas prácticas. Además, Hayden Mark Davis, creador de $LIBRA, insinuó tener control sobre actividades públicas de Milei a cambio de un coste millonario. Se destaca que no hay evidencia de que Milei conociera estas ofertas. El Gobierno argentino enfrenta una crisis política tras el colapso del valor de $LIBRA y las acusaciones de estafa, con Milei deslindando responsabilidades y argumentando haber actuado de buena fe al promover la criptomoneda.