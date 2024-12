Continúan las tensiones entre Chile y Argentina, luego que el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, dijera que nuestro país es gobernado por un “comunista que los está por hundir”.

Ahora, a través de su cuenta de X, el presidente del país trasandino, Javier Milei, escribió: “poniendo zurdos en su lugar”, frase que iba acompañada de una publicación del escritor argentino y ultraconservador, Agustín Laje.

En su texto, el politólogo señala que “Gabriel Boric empezó en el mundo de la política fundando el movimiento “Izquierda Autónoma”. La matriz ideológica era una suerte de socialismo latinoamericanista, y en sus documentos reivindicaban las influencias de Antonio Gramsci, el máximo pensador del Partido Comunista Italiano”.

PONIENDO ZURDOS EN SU LUGAR https://t.co/Dqk30zomGN — Javier Milei (@JMilei) December 19, 2024

“Por entonces, Boric militó en las causas estudiantiles chilenas junto a Camila Vallejo, dirigente del Partido Comunista de Chile (PCCh). Por cierto, la misma Vallejo, que hoy es probablemente la máxima líder comunista de Chile, se desempeña como Secretaria General del gobierno de Boric”, asegura Lanje.

“Boric siempre ha sido un militante de izquierda radical. Incluso ha reivindicado la violencia política en su país, y hasta ha celebrado los asesinatos políticos perpetrados por agrupaciones terroristas. Tal es el caso del jurista y constitucionalista Jaime Guzmán, que fue asesinado por la organización terrorista de izquierdas MIR”, manifiesta el ultraconservador.

Incluso menciona que “antes de llegar a la presidencia, para Boric resultaba divertido exhibirse ante las cámaras con una camiseta en la que se estampaba el rostro de Guzmán con un tiro en la cabeza. Así de perverso es Boric”.

“Que Boric no haya podido avanzar en Chile con su plan maximalista de tipo socialista no obedece a que no tenga esa ideología; las razones residen en las relaciones de fuerzas políticas, los bloqueos institucionales y la cultura económica chilena”, añade Lanje en su texto.

Declaraciones de Luis Caputo

Este jueves, el canciller Alberto van Klaveren dijo que las polémicas declaraciones del ministro argentino de Economía, Luis Caputo, en las que criticó al presidente Boric, son “inapropiadas” y muestran “hostilidad”.

Caputo desató la polémica el pasado martes al asegurar en una entrevista en la emisora argentina Radio Mitre que la ultraderecha debe concentrar sus esfuerzos en la denominada “batalla cultural”, si pretende que sus políticas económicas perduren en el tiempo y puso como ejemplo a Chile, “el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010”.

El ministro argentino señaló que Chile “la descuidó (la batalla cultural) durante mucho tiempo y hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir”.

Nota de protesta

Además de “inaceptables”, Van Klaveren afirmó que las declaraciones de Caputo “incurren en afirmaciones absolutamente falsas”, ya que “el esfuerzo que ha realizado Chile para reducir la pobreza se mantiene hasta el día de hoy”.

“Chile tiene mucho que aportar en materia de lucha contra la pobreza y creemos que nuestro país vecino también podría aprender de lo que se ha hecho aquí en Chile”, añadió el canciller.

El Gobierno chileno entregó el miércoles una carta de protesta al embajador de Argentina en el país, Jorge Faurie, manifestando su rechazo a los dichos de Caputo.