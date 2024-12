Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra Carolina Tohá desde la región del Bío Bío informó que no han recibido respuesta de Argentina tras las declaraciones del ministro de Economía argentino sobre el presidente Gabriel Boric. Luis Caputo mencionó que Chile había sacado gente de la pobreza pero descuidó la batalla cultural, para luego referirse a Boric como un comunista que está por hundir el país. La ministra de Interior también opinó al respecto, comparando la situación con el gobierno venezolano. Tohá destacó que Chile es un país que no se deja pasar a llevar y que, pese a no ser su estilo hacer advertencias a través de la prensa, demuestran ser un país respetuoso, dialogante y que cumple sus compromisos internacionales.