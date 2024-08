Tras las polémicas elecciones del 28 de julio en Venezuela, donde el CNE declaró a Nicolás Maduro como ganador, el país vuelve a estar en el foco internacional con una nueva ola migratoria como repercusión, principalmente hacia Latinoamérica. Según ACNUR, más de 7,7 millones de venezolanos han salido del país desde 2014 en busca de protección y una vida mejor, con más de 6,5 millones acogidos en países de la región. Ante la incertidumbre postelectoral, la académica Vanessa Cárdenas advierte que la violencia y desesperanza en Venezuela impulsarán una migración masiva, con más de 5 millones de venezolanos que abandonarían el país. Esta situación, agravada por las dificultades en la gestión de la crisis migratoria actual, plantea un escenario de mayor presión en salud, trabajo e infraestructura en los países receptores. En México, el aumento y cambio en la composición de la migración venezolana también se observa. Para el analista Pablo Lacoste, Bolivia se posiciona como aliado de Venezuela en un contexto geopolítico que podría afectar a la región, especialmente a Chile. Este país, junto con otros de la región, está tomando medidas ante la llegada de una nueva ola migratoria, reforzando el control fronterizo y coordinando acciones conjuntas. La ministra del Interior de Chile destaca que la nueva ola migratoria no será inmediata, pero se espera un incremento en las próximas semanas y meses. Ecuador también muestra preocupación ante este escenario, con 800 solicitudes de apoyo recibidas por una ONG para asistir a migrantes venezolanos.

Luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dio como ganador a Nicolás Maduro, el país caribeño ha vuelto a ser el centro de la atención internacional, y una de las repercusiones que más inquietud genera es una nueva ola migratoria, principalmente en Latinoamérica.

Según la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), desde 2014 hasta junio de este año más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela en busca de protección y, principalmente, una vida mejor.

La mayoría de estos, más de 6,5 millones de personas, ha encontrado acogida en países de América Latina y el Caribe. Asimismo, los venezolanos también se encuentran repartidos por diferentes países de Europa, como es el caso de España, Italia y Portugal, entre otros.

Previo a los comicios de hace exactamente una semana, diversas encuestas realizadas anunciaban que muchos de ellos estaban dispuestos a retornar a su país en caso de imponerse la oposición (antichavistas), representada por Edmundo González Urrutia, por sobre Maduro.

Sin embargo, también advertían lo contrario: en caso de salir reelecto el líder del régimen chavista, millones abandonarían el país. Este es el escenario que -en dudosas circunstancias- se estaría cumpliendo.

Más de 5 millones de venezolanos abandonaría su país

Para analizar este ‘inminente’ fenómeno migratorio, BioBioChile conversó con la académica del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Vanessa Cárdenas, quien afirmó que “todo parece indicar que el panorama en Venezuela no va a mejorar“.

“Al contrario, en los próximos días y semanas va a irse incrementando la violencia (por las manifestaciones). Esto, sumado a la desesperanza de la gente que estaba como en una carrera de tiempo esperando la elección para saber si se iba o no“, explicó.

“Con todo lo que ha ocurrido en las calles hasta ahora, parece que se va a confirmar que gran parte de los venezolanos van a migrar, principalmente a países vecinos”, agregó.

Hasta la fecha, las manifestaciones han dejado al menos 20 muertos, así como cientos de detenidos y -según la oposición- diversas “desapariciones forzadas” de sus simpatizantes.

No obstante, la analista comentó que “la radiografía -por ejemplo- de América del Norte, en los últimos dos años ha ido cambiando. Si bien la migración que pasaba por México para llegar a Estados Unidos era principalmente la del triángulo norte de Centroamérica (países de esa zona), ya para 2022 la mayor cantidad de migrantes que se registraron en las detenciones en estatus irregular eran de venezolanos“.

Ello, atribuido a que “justamente como se reforzaron las fronteras en América del Sur, fueron moviéndose en mayores cantidades hacia América del Norte”, asegura.

“A partir de las últimas semanas hubo una encuesta de ORC Consultores que proyectaban que el 18% de los venezolanos estaban dispuestos a salir del país en el próximo semestre en caso de que maduro ganara las elecciones“, aseveró Cárdenas.

Esto significa que más de 5 millones de venezolanos (de un total de 28 millones) “estarían saliendo del país durante este año y principios del 2025”, precisó.

“Aunque lo queramos distribuir entre los países, es muy difícil asimilar una ola migratoria de este nivel y darle servicios públicos“, aclara la experta. Esto, haciendo énfasis en que “estamos ya en una crisis migratoria en la región”.

Nueva ola migratoria de Venezuela: ‘se fusionaría’ con la actual crisis

De acuerdo con Vanessa Cárdenas, esta nueva oleada de migrantes amenaza con incrementar “en poco tiempo y de forma dramática” la actual, “poniendo en juego los sistemas de salud pública, el sistema laboral y la infraestructura de los países que son principalmente los receptores”.

En términos cuantitativos, esto sería similar a la crisis migratoria actual, pero se sumaría a la ya existente, según la analista.

Este nuevo fenómeno “se acumula con lo que ya teníamos anteriormente, que no lo hemos podido gestionar”, añade.

“No hay ningún país en América Latina que tenga una estructura institucional que haya podido asegurar la migración ordenada, regular, segura. Al contrario, las rutas migratorias (como) del Darién se han vuelto las más peligrosas del mundo en los últimos años”, sostiene.

Para Vanessa, esta nueva ola, más allá de la conocida -y lamentablemente tradicional- violencia de las bandas de crimen organizado latinoamericanas (como el Tren de Aragua), se ve impulsada por un factor principal: “Es el éxodo del gobierno de Maduro”.

En ese sentido, la académica resalta que se mantiene la interrogante sobre si los organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros países latinoamericanos, han respondido o no correctamente a la presión del régimen de Nicolás Maduro.

“Vimos ya esta sesión que tuvieron en la OEA, lo difícil que es ponerse de acuerdo en cuestiones básicas que cualquier país democrático debería exigir, pero que se frenan por algunas cuestiones ideológicas como el caso de Brasil de Colombia de México”, recalca.

Cabe recordar que el miércoles pasado, con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y cinco ausencias, fracasó en el Consejo de la OEA la resolución que exigía a Venezuela revelar las actas de votación del 28 de julio, las cuales todavía no han sido publicadas y desglosadas. Entre los países que se abstuvieron, está Brasil, Colombia y Bolivia, con la ausencia también de México.

Aumento de la migración venezolana en México

Para Vanessa Cárdenas, en México la migración venezolana “no solo aumentó, sino que cambió su composición, elevándose el número” de venezolanos. Incluso, esta ha superado “en algunos momentos a las olas migratorias de Guatemala, El Salvador y Honduras, que era el grueso de la migración que iba hacia Estados Unidos junto con los propios mexicanos”.

Esto ha generado que se incremente la población migrante venezolana en México, ya que “Estados Unidos no los deja pasar tan fácil” en “cuestiones de asilo”, como sucede con algunos países latinoamericanos.

De esta manera, recalcó que desde finales del 2022, ya se comenzó a notar una “composición social” y “mano de obra fuerte” en México de la migración venezolana.

“Maduro hace caer un telón de acero sobre Venezuela”

A raíz de las cuestionadas elecciones del país caribeño, para el analista internacional del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Pablo Lacoste, “todo indica que Nicolás Maduro está haciendo caer un telón de acero sobre Venezuela”.

Consultado por BioBioChile, Lacoste comparó el régimen de Maduro con lo que “ocurre en Corea del Norte y ocurrió en Europa Oriental durante 45 años hasta la caída del muro de Berlín”.

En ese sentido, apuntó a los diferentes obstáculos que ha puesto el chavismo a los venezolanos que viven fuera del país, así como aquellos que regresan.

“Esto lo saben los venezolanos, porque hay muchos que cuando vuelven a Venezuela de visita les retienen el pasaporte y le exigen sacar un pasaporte nuevo, lo cual demora muchísimo tiempo. Se les van poniendo trabas para que no puedan salir”, señaló.

Cabe mencionar que para las elecciones presidencial del domingo pasado, apenas 69.211 venezolanos (de 7.7 millones) en el exterior fueron habilitados para sufragar debido a los diversos requisitos impuestos por el régimen de Maduro, lo que imposibilitó a muchos inscribirse.

Por ello, el académico fue crítico y aseguró que “Maduro está apagando todos los indicadores, las cámaras para que no haya prensa internacional en Venezuela, no haya periodismo independiente, no haya veedores. Esto los venezolanos lo ven y tienen miedo de que Venezuela se convierta en una prisión, una dictadura para los próximos 45 años como pasó en Europa Oriental”.

“En estas condiciones y con la situación de miseria que tiene, con más del 80% de la población bajo la línea de pobreza, lo que se espera es una gran migración antes que se cierren completamente las fronteras“, aseveró.

Bolivia, un aliado de Venezuela en el “centro geopolítico de América del Sur”

En ese sentido, para Lacoste lo que “en América del Sur preocupa es que Venezuela tiene ahora un aliado explícito, que es Bolivia.

“Recordemos que la victoria que se autoproclamó Maduro fue apoyada por las autocracias orientales (como) Rusia, China, Corea del Norte y un país democrático de América del Sur, que es Bolivia”.

Para el analista de la USACH, el país altiplánico resulta estratégico al estar “en el centro geopolítico de América del Sur”. Esto afectaría en especial a Chile.

“Su complicidad con Maduro genera una situación que puede desestabilizar social, económica y políticamente a los países vecinos”, advierte.

“Esto es particularmente delicado para Chile, porque los bolivianos toleran y facilitan el flujo de migrantes ilegales hacia Chile, causándole problemas”, sostiene.

En ese contexto, el académico comenta que Bolivia estaría “tomándose una especie de ‘venganza’ por todas las derrotas que Chile le ha causado a este en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y en todos los pleitos.

“Entonces Bolivia está jugando con eso haciendo una política que realmente le causa cada vez más problemas a Chile”, resalta.

Chile ya toma medidas ante nueva ola migratoria de Venezuela

Esta semana, el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, informó de una serie de medidas adoptadas para fortalecer el control fronterizo en la zona de Colchane.

Esto incluye la compra de nuevas camionetas, cuatrimotos, furgones de traslado y, principalmente, la instalación de un control biométrico de voz, rostro y huella digital para poder identificar a las personas que entren de forma irregular.

Desde el despliegue militar iniciado en febrero de 2023, “272.000 personas han sido controladas en la frontera norte de Chile”, añadió Monsalve.

Por su parte, en conversación con radio El Conquistador, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó el miércoles que la eventual ola migratoria desde Venezuela no sería inmediata sino “en las próximas semanas y meses”.

Por ello, destacó que el Gobierno se ha puesto en contacto con otros países de la región para coordinar acciones conjuntas.

Es necesario mencionar que en Chile viven cerca de 1,6 millones de extranjeros (cerca del 10% de la población total), siendo los venezolanos la mayoría, con más de 700.000 personas, seguidos de peruanos y los colombianos.

Ola migratoria de Venezuela: Ecuador ha recibido 800 solicitudes de ayuda

Otro país latinoamericano que ya ha alertado sobre esta nueva ola migratoria de Venezuela es Ecuador. El viernes la -ONG- Fundación Chamos Venezolanos comunicó que ya han recibido un total de 800 solicitudes de apoyo, según consignó EFE.

Las mismas corresponden a peticiones en temas de atención médica y asistencia humanitaria de familias integradas por 3,5 personas en promedio, “que pretenden llegar o que están entrando por Tulcán (Ecuador)”, detallaron.

“La situación es grave y debemos estar preparados para el impacto que estos resultados van a dar en los movimientos migratorios de las fronteras: Colombia, Ecuador, Perú, que han sido los principales lugares donde nuestra gente se está moviendo buscando ayuda”, dijo la cirujana Egleth Noda, presidenta de la Fundación.