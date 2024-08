Diversos países latinoamericanos se han pronunciado en rechazo a los cuestionados resultados de las elecciones realizadas en Venezuela el pasado domingo, donde el ente electoral -en dudosas circunstancias- dio por ganador a Nicolás Maduro por sobre el opositor Edmundo González.

Hasta el momento, al menos 6 países han expresado su rechazo tajante a lo determinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, ya que este no ha presentado las actas que prueben el triunfo de Maduro.

Por ello, diferentes naciones han exigido transparencia en el proceso y que, a su vez, desglosen el resultado de las elecciones, es decir, según cada zona del país caribeño.

El primero de los países en pronunciarse fue Perú, que el martes manifestó abiertamente su apoyo a la oposición venezolana.

El propio canciller peruano, Javier González-Olaechea, aseveró que su país reconocía a Edmundo González Urrutia como “el presidente electo y legítimo de Venezuela”.

A este le siguieron algunas organizaciones, como el Frente Hemisférico por la Libertad (FHL), el cual durante el miércoles comunicó su consideración, asegurando que el candidato antichavista es el “verdadero” ganador de los comicios del 28 de julio.

La noche del jueves, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, comunicó en su cuenta de X que el gobierno estadounidense concluyó que, con base a evidencia abundante, González Urrutia es el auténtico presidente electo de Venezuela.

“Los datos electorales demuestran abrumadoramente la voluntad del pueblo venezolano: el candidato de la oposición democrática Edmundo González obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones del domingo. Los venezolanos han votado y sus votos deben contar”.

Electoral data overwhelmingly demonstrate the will of the Venezuelan people: democratic opposition candidate @EdmundoGU won the most votes in Sunday’s election. Venezuelans have voted, and their votes must count.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 2, 2024