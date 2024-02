Impacto en el mundo: Así reaccionaron los medios internacionales ante la muerte de Sebastián Piñera

El expresidente de nuestro país, Sebastián Piñera, murió durante la jornada de este martes 06 de febrero en un accidente de helicóptero, el cual cayó en el Lago Ranco, en la región de Los Ríos.

Se trata de un hecho histórico, que pone a Chile nuevamente bajo la lupa del mundo.

Medios internacionales como Clarín, CNN, Ruters, El País, Deutsche Welle y muchos otros más llenaron sus portadas con la muerte del mandatario chileno, quien gobernó en dos periodos nuestro país.

“Chile: expresidente Piñera muere en accidente de helicóptero”; “Muere Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en un accidente en helicóptero, según medios chilenos” y “Murió Sebastián Piñera, dos veces presidente de Chile: se cayó su helicóptero” son algunos de los titulares que plagan los medios del mundo.

“Los tres acompañantes serían familiares de Piñera: una hermana, su cuñado y un nieto. Dos de ellos nadaron hasta la orilla y un tercero fue rescatado en el lago por un bote”, reportó el medio argentino, Clarín.

“Pero el ex presidente no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad para salir del helicóptero, dijeron a Clarín fuentes de Santiago de Chile”, agregan.

Por su parte, el medio español El País detalló que “el exmandatario pilotaba un helicóptero de su propiedad junto a tres personas, entre ellas una mujer y un menor de edad, quienes sobrevivieron”.

“En esa zona de sur de Chile su familia tiene una casa en Bahía Coique, donde todos los veranos sale a sobrevolar el lago Ranco”, agregan.

Y continúes diciendo que “este martes era un día lluvioso en la zona, con condiciones climáticas complejas. Esta tarde, según las primeras informaciones, Piñera había salido de la casa de su amigo José Cox y pilotado un helicóptero modelo Robinson R 66″.

La noticia llegó incluso a Estados Unidos y varios medios de habla inglesa, en donde páginas de prestigio como Reuters publicaron el fallecimiento del mandatario y realizaron una breve biografía del político.

“Piñera, también un exitoso hombre de negocios, supervisó un rápido crecimiento económico y una fuerte caída del desempleo durante su primera presidencia de 2010 a 2014”, dicen.

“Su segunda presidencia de 2018 a 2022 estuvo marcada por violentas protestas contra la desigualdad que derivaron en acusaciones de violaciones de derechos humanos”, recordaron.

Chile's former president, Sebastián Piñera, was killed when his helicopter crashed into a lake, his office confirms. He was 74. pic.twitter.com/AfTufXEEko

— BNO News (@BNONews) February 6, 2024